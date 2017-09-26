В Алматы пройдет фестиваль органной музыки

С 28 сентября по 1 октября в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, пройдет Фестиваль органной музыки, посвященный 50-летию органного класса консерватории.

Орган — один из древнейших музыкальных инструментов, а его история насчитывает несколько тысяч лет. Двух одинаковых органов в мире не существует, каждый из инструментов имеет свой «нрав» и присущий только ему характер звучания, который зависит от величины инструмента и его диапазона. История отечественной органной школы начинается в 1967 году, когда на сцене Большого зала Государственного института искусств им. Курмангазы был установлен первый в Казахстане орган, изготовленный мастерами немецкой фирмы «Alexander Schuke».

«50-летие органного класса - это 50-летие органной культуры в Казахстане. Мы за эти годы выросли и окрепли так, что можем проводить органные концерты и фестивали силами воспитанников класса. Ни одна республика в Средней Азии не может этого позволить», - отметил организатор фестиваля, заслуженный артист Казахстана Габит Несипбаев, с активной артистической и преподавательской деятельностью которого связано становление казахстанского органного искусства.

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В фестивале принимают участие ансамбль барочной музыки «D’EL’SA Consort» (художественный руководитель Дина Курманалинова) и Симфонический оркестр консерватории (дирижер Мадияр Тойболды). Солисты: заслуженный артист РК Габит Несипбаев, лауреаты международных конкурсов Адиль Несипбаев, Мария Омирбекова, а также студенты и выпускники органных классов консерватории разных лет.

Примечательно, что третий день фестиваля запомнится слушателям выступлениями студентов органной школы Казахского Национального университета искусств (КазНУИ), студентов органных классов С. Абильхановой, Л. Латышовой и В. Сейтбатталовой, которые исполнят произведения композиторов добаховской эпохи, органные сочинения И.С. Баха, Т. Дюбуа, З. Карг-Элерта, а также пьесы композиторов XIX-XX столетий.

За два дня до Торжественного открытия фестиваля 26 сентября в 11.00 часов в Камерном зале КНК им. Курмангазы (корпус Б) пройдет пресс конференция. Спикерами выступят: заслуженный артист Казахстана, известный органист Габит Несипбаев, проректор по научной работе и международным отношениям КНК им. Курмангазы Раушан Джуманиязова, Адиль Несипбаев участник фестиваля, преподаватель кафедры фортепиано, Аркадий Черкасов руководитель музыкальной мастерской КНК им. Курмангазы и преподаватель консерватории по классу Органа Ирина Гавриленко.

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