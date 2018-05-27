В Алматы пройдет Международная научно-практическая конференция этномузыковедов

Научная конференция, «Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии» посвящена 60-летию казахстанского профессора, доктора искусствоведения Сауле Утегалиевой, пройдет в КНК им. Курмангазы с 28-30 мая 2018 года

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии» соберет в Алматы более 50 этномузыковедов из восьми стран мира. Специальными гостями конференции станут Анна Некрылова (сотрудник отдела Русского фольклора Института русской литературы им.А.С.Пушкина, Россия), Иль-Ву Пак (этноинструментовед, Южная Корея), Игбал Мамедзаде (Лауреат Республиканского конкурса таристов им. Г. Мамедова, Азербайджан); Кызырбек Жанасылулы (кюйши, исследователь, Китай), Виолетта Юнусова (профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, доктор искусствоведения, Москва), Геннадий Макаров (доцент кафедры татарской музыки и этномузыковедения Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова,Россия), Игорь Мациевский (заведующий сектором Инструментоведения Российского института истории искусств, Санкт- Петербург), Славомира Жераньска-Коминек(профессор Института музыкологии Факультета истории Варшавского университета,Польша) и др.

Премьера балета «Корсар» пройдет в «Астана Опера»

Работа научной конференции проводится по четырем секциям:

- Музыкальные инструменты и инструментальная музыка тюркских народов Евразии;

- Феномен звука и звуковысотная организация в музыке тюркских народов;

- Музыкально-поэтическое и театральное искусство тюркских народов. Музеи;

- Музыка тюркских народов в учебном процесе.

Программа конференции подразумевает не только выступления с докладами, но и большой концерт традиционной музыки, презентацию фильма и книги «Туркестанский сборник песен и инструментальных пьес Р.Карутца (1905)», мастер-классы Иль-Ву-Пак, Анны Некрыловой, Геннадия Макарова, Кызырбека Жанасылулы и Игбала Мамедзаде. Ученый из Южной Кореи поделится новыми научными изысканиями Дж. Бэйли (английский ученый, профессор, PhD) в изучении исполнительства на струнных инструментах, музыкант из Азербайджана сообщит о результатах сравнительного анализа инструментов «тар» и «саз», кюйши Кызырбек Жанасылулы познакомит с домбровыми кюями Китая, а Геннадий Макаров прочтет лекцию о позднесредневекой музыкально-инструментальной культуре татар Поволжья и Приуралья (XVIII-начало XIX вв. )

Жания Аубакирова выступит в ГМИ им. Кастеева

По материалам конференции подготовлен сборник научных статей, объединенных темой «Актуальные проблемы современной тюркологии». В общей сложности в издание вошло более 70 статей,каждая из которых включена водно из четырех заявленных направлений конференции.