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В Алматы пройдет Международная научно-практическая конференция этномузыковедов

27.05.2018 19:55   618   0

Научная конференция, «Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии» посвящена 60-летию казахстанского профессора, доктора искусствоведения Сауле Утегалиевой, пройдет в КНК им. Курмангазы с 28-30 мая 2018 года

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии» соберет в Алматы более 50 этномузыковедов из восьми стран мира. Специальными гостями конференции станут Анна Некрылова (сотрудник отдела Русского фольклора Института русской литературы им.А.С.Пушкина, Россия), Иль-Ву Пак (этноинструментовед, Южная Корея), Игбал Мамедзаде (Лауреат Республиканского конкурса таристов  им. Г. Мамедова, Азербайджан); Кызырбек Жанасылулы (кюйши, исследователь, Китай), Виолетта Юнусова (профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, доктор искусствоведения, Москва), Геннадий Макаров (доцент кафедры татарской музыки и этномузыковедения Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова,Россия), Игорь Мациевский (заведующий сектором Инструментоведения Российского института истории искусств, Санкт- Петербург), Славомира Жераньска-Коминек(профессор Института музыкологии Факультета истории Варшавского университета,Польша) и др.

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Работа научной конференции проводится по четырем секциям:                                                                          

- Музыкальные инструменты и инструментальная музыка тюркских народов Евразии;

- Феномен звука и звуковысотная организация в музыке тюркских народов;

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- Музыкально-поэтическое и театральное искусство тюркских народов. Музеи;

- Музыка тюркских народов в учебном процесе.

Программа конференции подразумевает не только выступления с докладами, но и большой концерт традиционной музыки, презентацию фильма и книги «Туркестанский сборник песен и инструментальных пьес Р.Карутца (1905)», мастер-классы Иль-Ву-Пак, Анны Некрыловой, Геннадия Макарова, Кызырбека Жанасылулы и Игбала Мамедзаде. Ученый из Южной Кореи поделится новыми научными изысканиями Дж. Бэйли (английский ученый, профессор, PhD) в изучении исполнительства на струнных инструментах, музыкант из Азербайджана сообщит о результатах сравнительного анализа инструментов «тар» и «саз», кюйши Кызырбек Жанасылулы познакомит с домбровыми кюями Китая, а Геннадий Макаров прочтет лекцию о позднесредневекой музыкально-инструментальной культуре татар Поволжья и Приуралья (XVIII-начало XIX вв. )

Жания Аубакирова выступит в ГМИ им. Кастеева

По материалам конференции подготовлен сборник научных статей, объединенных темой «Актуальные проблемы современной тюркологии». В общей сложности в издание вошло более 70 статей,каждая из которых включена водно из четырех заявленных направлений конференции.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    97

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    79

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    257

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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