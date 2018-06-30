Выставка, посвященная Астане, откроется в Алматы

4 июля в Центральном государственном музей Республики Казахстан откроется выставка «Астана – сердце Евразии», представляющую работы 20 состоявшихся мастеров и 50 воспитанников различных детских творческих центров и изостудий

Выставка «Астана – сердце Евразии» предложит на суд зрителя все виды изобразительного искусства – академические работы по рисунку, живописи, творческие композиции, выполненные в различных жанрах и техниках, а также большая коллекция казахского народного и современного ремесла, декоративно-прикладного искусства, скульптура. Наша столица осмыслена и изображена каждым из художников по-своему. Это город, в котором выступают не только обобщенные фасады домов, архитектурные достопримечательности, но и мегаполис, кипящий жизнью и приметами сегодняшнего дня. Свои работы представили Жумадильхан Керимбек, Турбай Муратбек, Шарапова Елена, Амантаева Ардак, Казбекова Есиль, Досимов Бахытжан и др. Дополнили выставку работы скульпторов М. Жунисбаева, С. Битуганова, Д. Досмагамбетова и других.

Кроме того, на сей раз выставка пройдет в необычном формате: на ней будут представлены работы как уже состоявшихся профессиональных художников, скульпторов, так и юных дарований из творческих центров развития детей, отражающие различные аспекты и сюжеты, связанные с историей нашей столицы в прошлом, ее процветанием в настоящем и будущем. Это авторские работы учащихся художественных школ и изостудий, демонстрирующие идеи и творческие замыслы юных мастеров, выполненные в различных техниках и жанрах (живопись, акварель, декоративно-прикладное искусство и т.д.).

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На обозрение зрителей свои творческие работы представили изостудии: «Арт-Мастерская Лидии Дроздовой», «Шедевр», «Веселая ромашка», «Да Винчи» и др. Мальчишки и девчонки в своих работах попытались выразить, как они видят Астану. Кто-то берет за основу сюжеты об известных достопримечательностях столицы («Байтерек – дерево жизни», «Хан Шатыр», «Астана Цирк» и др.), другие руководствовались своей богатой фантазией, а третьи – воплощали на холсте свои личные впечатления от увиденного. Выставка помогает обратить внимание юных дарований на бесконечные глубины истории и разнообразие облика нашей столицы Астаны, перенять мастерство у старшего поколения, направить их креативные способности и поощрить интерес к постоянному творческому самосовершенствованию, а также открывает разные грани художественного созидания детей, стимулирует их к выполнению осмысленных и качественных работ.

Для детей подготовлена интересная программа, состоящая из поздравлений, концертной программы, мастер-классов и экскурсии по I и II залу. В рамках выставки учащиеся и педагоги подготовят мастер-классы, наглядно демонстрирующие ту насыщенную творческую жизнь, которая царит в центрах детского развития. Знакомство с экспозицией профессионалов, творческое общение, наставничество, передача опыта молодому поколению – все это решается посредством мастер-классов.

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На выставке экспонируется более 200 работ различных жанров изобразительного и прикладного искусства. Несомненно, выставка доставит радость и удовольствие всем зрителям.

Выставка продлится до 31 июля 2018 года.

Фото пресс-службы Центральнго государственного музея РК