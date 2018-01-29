10 дорог, на которые потратили очень много денег

Супермагистраль в Кении, «пьяный» мост в Норвегии и еще несколько очень дорогих трасс. На какие еще трассы в мире выделяли больше всего средств?



10. Атлантическая дорога (Норвегия) - $15,4 млн

Двухполосное шоссе длиной в 8,3 км с 2005 г. носит титул строения века в Норвегии и считается лучшей туристической дорогой в мире. Постройка трассы стоила $15,4 млн, а проезд по ней первые 10 лет был платным. Шоссе связывает ряд островов в Атлантическом океане и оборудована смотровыми площадками для любителей эффектных селфи, а также специальными помостами для тех водителей, кто вдруг решит половить рыбу. Основная достопримечательность трассы — зигзагообразный мост, который местные называют «пьяным».

9. Thika Road (Кения) - $360 млн

Кения — далеко не самая богатая страна Африки, но при этом может похвастаться самой дорогой магистралью на континенте. Гордостью президента страны Ухуру Кениата — восьмиполосное шоссе, которое носит неофициальное название Супермагистраль Тика и соединяет столицу Найроби с промышленным городом Тика. Инвестиции в проект составили рекордные для Африки $360 млн.

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8. Каракас – Ла-Гуара (Венесуэла) - $600 млн

Столицу Венесуэлы, Каракас, соединяет с портовым городом Ла-Гуара, находящимся на севере страны, новое скоростное шоссе. Несмотря на то, что протяженность трассы всего 30 км, местные власти потратили на его строительство около $600 млн. Существенные затраты не смутили местное правительство, которые считает магистраль настоящим инженерным шедевром, олицетворяющим финансовое благополучие страны. Благодаря новому шоссе дорога между двумя городами занимает у водителей всего 20 минут, а число ДТП в регионе заметно снизилось.

7. Трасса в Московской области (Россия) - $900 млн

В Подмосковье на удалении 4-8 км от МКАД в 2021 г. появится новая платная трасса, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе и станет альтернативой уже существующим дорогам. Стоимость проезда по шоссе составит 10 руб. за километр, а ежедневно этой магистралью будут пользоваться не менее 24 тысяч водителей в сутки. Строительство 16-километровой трассы обойдется в 52 млрд руб. (более $900 млн), и это стало крупнейшим концессионным соглашением по платной трассе в Московской области.

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6. Шоссе H3 (Гавайи) - $1,3 млрд

Трассу H3, также известную как шоссе Джона А. Бернса, считают одной из самых красивых не только на Гавайях, но и во всем мире. Строительство дороги протяженностью в 16 миль, которая соединила морскую базу Перл-Харбора с корпусом морской пехоты Гавайев, вызвала многочисленные протесты экологов и местных жителей. Закончить работы над магистралью удалось только в 1997 г. благодаря специальному закону сенатора США Даниэля Иноуэ. Всего на ее строительство было потрачено 1,3 млрд долларов, таким образом каждая миля этой дороги обошлась местному бюджету в $80 млн.

5. Interstate 80 (США) - $2,7 млрд

Одна из самых протяженных дорог США носит название Interstate 80 и проходит через всю территорию страны с востока на запад, от Сан-Франциско до Нью-Джерси. Строительство трассы проходило в несколько этапов, последний из которых был завершен в 1986 году. В совокупности эта дорога обошлась властям в $2,7 млрд. Interstate 80 считается преемником первого шоссе в истории США, известного под названием Дороги Линкольна, и проходит через множество исторических объектов Америки.

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4. Marina Coastal Expressway (Сингапур) - $3,5 млрд

Первую скоростную автомагистраль Сингапура стоимостью $3,5 млрд сдали в эксплуатацию в конце 2013 года. Пятикилометровое шоссе связывает восточную и западную части города-государства с Новым центром. Помимо машин по трассе разрешено движение всего одного пассажирского автобуса под номером 30. Часть самого дорогого шоссе в этой стране проходит под морским дном на глубине около 20 метров. При строительстве тоннеля инженеры столкнулись с рядом трудностей, главная из которых — частое подтопление объекта.

3. Автомобильный мост Акаши Кайки (Япония) - $5 млрд

Самый высокой и длинный мост в мире — Акаши Кайки — обошелся в 5 млрд за 10 лет строительства. Ежесуточно по нему проезжает 25 тыс. автомобилей. Проезд по мосту платный (20 долларов) и отмены этого решения в ближайшее время не предвидится. В скором времени Акаши Кайки может потерять свой титул после открытия моста, который соединит Сицилию с Апеннинским полуостровом. Стоимость этого проекта по самым скромным прогнозам превысит $7 млрд.

2. Эресуннский мост (Дания) - $5,7 млрд

Эресуннский мост-тоннель соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме. Его строительство продолжалось более пяти лет и было осложнено многочисленными неразорвавшимися бомбами времен Второй мировой войны на морском дне. Стоимость объекта была оценена в $5,7 млрд. При этом окупить эти инвестиции планируется только к 2035 году. Желающим проехать по мосту на своем автомобиле придется заплатить 48 евро в один конец. Такой ценник изначально вызывал резкую критику у водителей, однако власти обеих стран не раз подчеркивали, что стоимость проезда практически идентична плате за пользование паромом, который ходил до постройки Эресуннского моста.

1. Большой бостонский тоннель (США) - $14,5 млрд

Самым дорогим дорожным объектом в мире на данный момент является Большой бостонский тоннель, носящий неофициальное название Big Dig (Большая траншея). Для строительства восьмиполосной подземной магистрали понадобилось 150 кранов, 5 тыс. человек и $14,5 млрд. Открытие тоннеля в 2013 г. помогло серьезно разгрузить трафик в городе и снизить загазованность всего Бостона на 12%. При строительстве объекта местными инженерами впервые пришлось замораживать грунт для укрепления конструкции. Несмотря на то, что тоннель проходит через самое сердце Бостона, в ходе его строительство ни одно здание не было разрушено.