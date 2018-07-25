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34 электромобиля продано в Казахстане в первом полугодии

25.07.2018 13:00   677   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

34 электромобиля было продано на территории Казахстана по итогам января-июня текущего года, сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«На территории Казахстана и постсоветского пространства аккумуляторные батареи не производятся. В этой связи всерьез говорить о работе над снижением стоимости автокомпонентной базы для этого сегмента не представляется возможным, тем более, что рынка электромобилей в нашей стране по-прежнему нет. По итогам 6 месяцев в стране было реализовано 34 электромобиля», - сказал он на пресс-конференции 25 июля.

По его словам, в Казахстане необходимо производить автомобили, потребляющие не только бензин и дизельное топливо, но и газ, а также другие виды топлива.

«Гораздо более актуальным для Казахстана… является задача для создания условий для более высокого спроса на гибридные автомобили, которые работают на классическом углеводородном топливе и имеют электрический топливный элемент, а также популяризация газового топлива, поскольку Казахстан является одной из ведущих газовых держав мира, поэтому сам Бог велел нам развивать автомобили на газовом топливе, тем более, что отечественные автопроизводители готовы предложить весьма и весьма экономичные модели, работающие одновременно и на газовом, и на бензиновом топливе», - сказал Олег Алферов.

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В первом полугодии предприятиями казахстанского автопрома выпущено 14,66 тыс. автотранспортных средств на 88,3 млрд тенге или на 67,2% в натуральном выражении больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

При этом производство легковых автомобилей выросло на 76,4%, достигнув значения 13 725 единиц. Из них 8 573 единиц (62,5%) приходится на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 5 152 единиц (37,5%) было выпущено ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

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  • 2. Неоправданно высокие цены
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    170

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Цитата дня
Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.
Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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