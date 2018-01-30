500 км автодорог в Казахстане станут платными в текущем году

В 2018 году в Казахстане автодороги республиканского значения протяженностью 500 км станут платными, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов сегодня в ходе заседания правительства.

«В 2018 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение системы платности на автодорогах республиканского значения общей протяженностью порядка 500 км», - сообщил глава МНЭ РК.

Также будет принят план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий для эффективного управления транспортными потоками и определения потребности дальнейшего развития инфраструктуры.

По госпрограмме «Нурлы жол» продолжится строительство коридоров Центр–Юг между Астаной и Алматы и Центр-Восток между Астаной и Усть-Каменогорском.

В восточном и юго-восточном регионе продолжится реконструкция дорог Алматы–Усть-Каменогорск, Калбатау–Майкапшагай, Ушарал–Достык, которые, как утверждают в МНЭ, обеспечат развитие туризма и увеличение товарооборота с КНР.

Напомним, сегодня в республике действует один платный участок автодороги Астана-Щучинск протяженностью 240 км.

В 2017 году Volkswagen стал крупнейшим производителем автомобилей в мире