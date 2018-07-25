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Алферов: «Теневой рынок автозапчастей не оказывает прямого влияния на автопроизводителей и дилеров»

25.07.2018 14:15   567   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов заявил, что теневой рынок автозапчастей в республике не оказывает прямого влияния на автопроизводителей и дилеров.

«Что касается стихийного теневого рынка автозапчастей – понятно, что прямого влияния на деятельность не только автопроизводителей, но и дилеров этот рынок не оказывает», - сказал он на пресс-конференции 25 июля.

Вместе с тем, Олег Алферов отметил, что рынок автозапчастей нуждается в более четких правовых нормах.

«Но не менее очевидно и то, что этот сегмент автомобильного рынка, конечно, нуждается в более внятных и четких правовых нормах и рядом иностранных производителей, которые действуют на рынке Казахстана, усилия на этот счет предпринимаются на протяжении многих лет небезуспешно. И я думаю, что последние события, конечно, этот процесс ускорят. Но это многотрудная задача, поскольку рынок автомобильных запчастей, в принципе, не только в условиях Казахстана, но и за рубежом достаточно серый сектор. Но это не значит, что усилия на этот счет предпринимать не нужно», - резюмировал он.

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Напомним, 19 июля в Алматы на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Фото: Shutterstock.com

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Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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