BMW Group представил новый X5

Концерн BMW Group представил долгожданную новинку – новый BMW X5. Мировая премьера модели запланирована на ноябрь 2018 года, и в Казахстане уже принимаются предварительные заказы. Ближайший срок поставки в страну нового BMW X5– ноябрь-декабрь 2018 года

Что касается технических характеристик, то автомобиль стал длиннее на 36 мм (до 4922 мм), шире на 66 мм (теперь 2004 мм) и выше на 19 мм (до 1745 мм). Колесная база нового BMW X5 равна 2975 мм, что на 42 мм больше, чем у предшественника.

С момента запуска новый BMW X5 будет доступен в версии с двигателем V8 или с одним из трех рядных 6-цилиндровых двигателей. V8, который будет устанавливаться на BMW X5 xDrive50i, выдает 462 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 650 Нм. BMW X5 в версии xDrive40i получит 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. развивающий максимальный крутящий момент 450 Нм.

Разгон 0-100 км/ч у BMW X5 xDrive40i занимает 5,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 243 км/ч. BMW X5 xDrive50i разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды.

Для нового BMW X5 впервые доступен опциональный пакет xOffroad, предоставляющий возможность выбрать один из четырех режимов движения. Каждый режим изменяет высоту клиренса, настройки работы автоматической трансмиссии и интеллектуального полного привода xDrive, отклики на нажатие педали газа и чувствительность системы DSC, позволяя подстроить автомобиль под различные сложные покрытия, например, песок, скользкие камни, гравий или снег.

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Уже в стандартной комплектации оснащается системой динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control. В качестве опции можно выбрать адаптивную подвеску M Professional с активным подавлением кренов и интегральным активным рулевым управлением.

В стандартной комплектации новый BMW X5 оснащается светодиодными фарами, а в качестве опции можно добавить адаптивные светодиодные фары с системой управления дальним светом BMW Laserlight.

Новая система BMW Live Cockpit Professional (входит в стандартную комплектацию), позволяет еще более точно настроить центральный дисплей и приборную панель под индивидуальные потребности водителя. В стандартном исполнении система включает в себя приборную панель и контрольный дисплей (по 12,3’ каждый). Система позволяет водителю контролировать различные функции при помощи кнопок на рулевом колесе, контроллера iDrive, сенсорного дисплея, голосового управления или управление жестами.