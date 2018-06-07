Валюта нал
USD 331.30 332.30
RUB 5.32 5.36
EUR 387.00 389.30
Валюта бирж
USD/KZT
333.08
-0.004%
EUR/KZT
393.67
-0.008%
RUB/KZT
5.38
-0.006%
EUR/USD
393.67
-0.008%
EUR/CHF
393.67
-0.008%
EUR/JPY
393.67
-0.008%
GBP/USD
447.96
-0.005%
USD/CHF
333.08
-0.004%
USD/JPY
333.08
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.08 393.67 5.38
-0.004% -0.008% -0.006%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

BMW Group представил новый X5

07.06.2018 19:47   529   0

Концерн BMW Group представил долгожданную новинку – новый BMW X5. Мировая премьера модели запланирована на ноябрь 2018 года, и в Казахстане уже принимаются предварительные заказы. Ближайший срок поставки в страну нового BMW X5– ноябрь-декабрь 2018 года

Что касается технических характеристик, то автомобиль стал длиннее на 36 мм (до 4922 мм), шире на 66 мм (теперь 2004 мм) и выше на 19 мм (до 1745 мм). Колесная база нового BMW X5 равна 2975 мм, что на 42 мм больше, чем у предшественника.

С момента запуска новый BMW X5 будет доступен в версии с двигателем V8 или с одним из трех рядных 6-цилиндровых двигателей. V8, который будет устанавливаться на BMW X5 xDrive50i, выдает 462 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 650 Нм. BMW X5 в версии xDrive40i получит 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. развивающий максимальный крутящий момент 450 Нм.

В Алматы показали новый Porsche Cayenne...
В Алматы презентовали Porsche Cayenne третьего поколения. Казахстанцам будут доступны не только машины со стандартным ДВС, но и 46...

Разгон 0-100 км/ч у BMW X5 xDrive40i занимает 5,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 243 км/ч. BMW X5 xDrive50i разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды.

Для нового BMW X5 впервые доступен опциональный пакет xOffroad, предоставляющий возможность выбрать один из четырех режимов движения. Каждый режим изменяет высоту клиренса, настройки работы автоматической трансмиссии и интеллектуального полного привода xDrive, отклики на нажатие педали газа и чувствительность системы DSC, позволяя подстроить автомобиль под различные сложные покрытия, например, песок, скользкие камни, гравий или снег.

В Алматы показали новый Porsche Cayenne

Уже в стандартной комплектации оснащается системой динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control. В качестве опции можно выбрать адаптивную подвеску M Professional с активным подавлением кренов и интегральным активным рулевым управлением.

Материалы по теме

В Алматы показали новый Porsche Cayenne

По итогам 5 месяцев 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 500 тыс. транспортных средств

Специалистами конструкторского бюро «АЗИЯ АВТО» разработан первый собственный продукт

Прогноз МЭА: число электромобилей вырастет до 125 млн к 2030 году

BMW i3: экологичность в кубе

В стандартной комплектации новый BMW X5 оснащается светодиодными фарами, а в качестве опции можно добавить адаптивные светодиодные фары с системой управления дальним светом BMW Laserlight.

Новая система BMW Live Cockpit Professional (входит в стандартную комплектацию), позволяет еще более точно настроить центральный дисплей и приборную панель под индивидуальные потребности водителя. В стандартном исполнении система включает в себя приборную панель и контрольный дисплей (по 12,3’ каждый). Система позволяет водителю контролировать различные функции при помощи кнопок на рулевом колесе, контроллера iDrive, сенсорного дисплея, голосового управления или управление жестами.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    57

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    27

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    50

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    68

Цифра дня
4 300
казахстанцев
собираются поехать в Россию на Чемпионат Мира по футболу 2018, согласно данным Минкомсвязи РФ
Цитата дня
Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
Касым-Жомарт Токаев
председатель сената парламента РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное