Более 700 000 авто зарегистрировано на вторичном рынке Казахстана

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по сентябрь текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 749 756 единиц техники, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 700 618 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию. Количество первично регистрируемых автомобилей составило 49 138 ед., что на 2% больше, чем в прошлом году.

По итогам сентября количество поставленных на учет автомобилей достигло 94 991 ед., превысив прошлогодний результат на 22%. Из них 88 110 ед. составили регистрации на внутреннем рынке.

Если в аналогичном периоде прошлого года темп прироста регистраций автотехники – сентябрь к августу – составил 3%, то в текущем периоде не изменился и сохранился на уровне 0%. Средний темп прироста в 2016 году составил 5,9%, в 2017 году - 4,1%. Однако, если в прошлом году темп прироста регистраций колебался от -12% до 25%, то в 2017 году стабилизировался и не опускался ниже -0,8%.

Лидером по количеству регистраций остается Алматинская область – здесь с января по сентябрь было зарегистрировано 106 414 авто, из них в сентябре поставлены на учет 13 679 автомобилей.

Toyota в партнерстве с НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане

На втором месте по количеству регистраций – Южно-Казахстанская область, в 2017 году здесь на учет в органах дорожной полиции поставлено 97 924 авто.

Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – 21 619 единиц и 19 776 единиц соответственно.

67% от общего объема автомобилей, зарегистрированных повторно за период с января по сентябрь текущего года, составила техника в возрасте старше 10 лет, 5,6% - автомобили до 3-х лет.

Наибольшую долю первичных регистраций автотранспортных средств занимают машины 2015-2017 года выпуска – это 87% по итогам 9 месяцев. Тем не менее, на рынок Казахстана попадают и автомобили старше 3 лет. Так, за период январь-сентябрь 2017 года продажи и ввоз авто от 3 до 10 лет составили 6% от общего количества первичных регистраций, а автотехника возрастом старше 10 лет – 7%.

По данным АКАБ всего по итогам 8 месяцев 2017 года официальными дилерами было реализовано 30 505 ед. новых автомобилей на общую сумму 256,6 млрд тенге, включая экспорт. Из них на внутреннем рынке Казахстана продажи составили 29 172 ед. всех видов техники, а на экспорт было отправлено 1 333 автомобиля различного назначения.

Электромобили стали на шаг ближе казахстанцам