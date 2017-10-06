Электромобили стали на шаг ближе казахстанцам

Еще некоторое время назад казалось, что электромобили — это далекое будущее. Во всяком случае, для нашей республики. Однако на сегодняшний день Казахстан всячески старается поддерживать развитие «зеленых технологий». Данное стремление прописано в государственной Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» до 2020 года. Правда, пока развитие электромобилей в РК находится в самом начале своего пути, но перспективы пересесть на экологичный транспорт уже не кажутся столь отдаленными.

Мировые производители Китая, Европы и США уже сейчас объявляют о полном отказе от выпуска и продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно выводам экспертов ING, уже к 2035 году все новые машины в Европе будут оснащаться электродвигателями. К примеру, во Франции уже к 2040 году могут запретить бензиновые и дизельные автомобили. На российском рынке прогнозируется, что к 2020 году 4–5% общего объема продаж будет приходиться на электрокары.

Что касается казахстанского авторынка, то здесь делать какие-то прогнозы пока рано. Однако, согласно Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» до 2020 года, в настоящее время Казахстан уже столкнулся с проблемой серьезного ухудшения состояния природных ресурсов и окружающей среды. Загрязнение экологии оказывает серьезное негативное влияние на здоровье людей. В городах республики уровень концентрации твердых частиц в воздухе в десятки раз превышает подобные показатели в Европейском союзе. Вместе с тем, как отмечено в концепции, «в течение ближайших 20 лет в Казахстане произойдет существенное обновление и развитие инфраструктуры: 55% зданий и 40% электростанций из общего объема данных активов к 2030 году будут построены с нуля. Также более 80% автотранспортного парка к 2030 году будет новым». Иначе страна в скором времени столкнется с проблемой устаревшей и неконкурентоспособной инфраструктуры.

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Привлекательность «зеленых» технологий быстро растет, и многие современные технологии в ближайшем будущем будут предлагать менее затратные способы производства, в том числе и в сфере машиностроения. Электродвигатель имеет ряд преимуществ перед ДВС. Он не выбрасывает в атмосферу вредные газы, заряжается от обычной электрической розетки (а электричество стоит дешевле ископаемого топлива), эксплуатация электромобиля дешевле, так как он не требует расхода смазочных материалов и т. д.

Казалось бы, все преимущества налицо. Но есть и ряд сложностей. Прежде всего, это отсутствие инфраструктуры и более высокая, по сравнению с бензиновыми авто, стоимость. С одной стороны, дилеры приводят расчеты, наглядно показывающие, что электромобиль окупится за несколько лет эксплуатации. Но, учитывая отсутствие инфраструктуры, это не аргумент.

«Продажи электромобилей в Казахстане по-прежнему исчисляются символическими цифрами. Причины непопулярности электрокаров кроются не только в суровом климате на большей части территории страны и отсутствии инфраструктуры зарядных станций и сервиса. Основным барьером остается ценовой фактор», — отметил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

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Казахстанские автопроизводители уже освоили выпуск электромобилей. В конце 2014 года с конвейера усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО» сошел кроссовер KIA Soul EV. В июле 2016 года пилотная партия электромобилей китайской марки JAC была выпущена заводом «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. 19 июня 2017 года усть-каменогорский завод «АЗИЯ АВТО» в рамках выставки EXPO-2017 презентовал электрический седан LADA Vesta EV.

Местное производство способно решить проблему высокой стоимости электромобилей. И казахстанские автопроизводители готовы начать их массовое производство, как только появится спрос. Но вот самостоятельно создать инфраструктуру автопроизводители не в силах. Поэтому в настоящее время Министерство энергетики РК активно прорабатывает вопрос о строительстве сети электрозаправочных станций.

«Казахстан стремится соответствовать мировым трендам, поэтому планируется реализовать производство электромобилей в РК. Проведены масштабные исследования о возможности эксплуатации автомобилей в климатических и инфраструктурных условиях нашей страны. Идет работа по понижению стоимости электромобиля для конечного покупателя. Оператором РОП при содействии АКАБ и поддержке Министерства энергетики РК начата работа по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей», — отметил первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Алик Айдарбаев в своем докладе на V Форуме машиностроителей Казахстана, завершившемся недавно в Астане.

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В рамках пилотного проекта по организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 минут) появится на республиканской трассе Астана — Алматы.

Первые столичные ЭЗС заработали на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы жол». В Алматы новая ЭЗС ждет электрокары в центральной части города.

Новые электрозарядные станции соответствуют мировым стандартам IEC 62196-2 и IEC 61851-1 и способны зарядить все на сегодняшний день существующие в мире электромобили за время от 1 до 4 часов. Зарядное устройство совмещает в себе все возможные режимы зарядки переменным током. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать четыре электромобиля. Мощность установленных ЭЗС — 51 кВт каждая.

В некоторых странах Европы разницу между стоимостью традиционных автомобилей и электромобилей выплачивает государство. Другой путь стимулирования продаж — налоговые льготы, которые применяются в отношении владельцев электромобилей во Франции, Великобритании и Испании. В Германии любители электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога и при приобретении авто имеют особые льготы.

Разумеется, это только первый шаг на пути к экотранспорту, но, как говорится, дорогу осилит идущий.

К слову, по итогам 2016 года на территории Казахстана было реализовано 35 новых легковых автомобилей на электрической тяге (против 32 проданных в 2015 году). Из них 25 единиц пришлось на модели Tesla Motors, семь — на продукты марки JAC. Также в отчетный период было зарегистрировано два электрокара BMW и один автомобиль бренда Hyundai.



В первом полугодии 2017 года на территории Казахстана было зарегистрировано 19 новых легковых автомобилей на электрической тяге. Из них 11 единиц пришлось на модели Tesla Motors (модели X и S). За пределами премиального сегмента наибольшую популярность приобрели более доступные по цене электрические модели альянса Renault-Nissan: казахстанцы приобрели четыре электромобиля Nissan Leaf и по одному экземпляру Renault Twizy и LADA Vesta EV. Также с начала года на территории республики было зарегистрировано по одному электрокроссоверу KIA Soul EV и JAC iEV6S. Из 19 реализованных автомобилей 10 были зарегистрированы в Алматы, восемь — в Астане, один — в Восточно-Казахстанской области. Абсолютное большинство автомобилей (17 из 19) приобретены физическими лицами.