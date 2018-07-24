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Какие правила ПДД чаще всего нарушают казахстанцы

24.07.2018 10:10   2574   0

Учёные Virginia Tech Transportation Institute провели исследование и выяснили, что нарушение правил дорожного движения – одна из самых распространённых причин ДТП. Статистика аварий в Казахстане и данные МВД РК подтверждают это. Чтобы понять, как часто казахстанцы становятся свидетелями нарушений ПДД и какие нарушения допускаются чаще всего, компания «НОМАД Иншуранс» провела опрос среди клиентов и по его результатам составили рейтинг самых распространённых нарушений.

83% опрошенных хотя бы раз за последнюю неделю стали свидетелями нарушений ПДД со стороны других водителей и пешеходов. При этом 47% респондентов признались, что как минимум один раз сами нарушили правила дорожного движения. Большинство призналось, что они чётко осознавали риск, но всё равно пошли на это. Самые распространённые причины: спешка, желание сократить путь и невнимательность.

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Рейтинг самых распространённых нарушений:

Нарушение правил маневрирования (78%): неправильное перестроение, повороты, развороты, остановки, опасные манёвры. Большинство опрошенных заявило, что постоянно сталкиваются с этим нарушением: многие водители либо не знают правил вовсе, либо намеренно нарушают их, рискуя не только собой, но и другими участниками движения.

Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей превысили 3,9 млрд тенге

Превышение скорости (71%). Несоблюдение скоростного режима – одно из самых распространённых нарушений. Стоит отметить, что в 2018 году штрафы за него стали меньше. К примеру, за превышение скорости от 10 до 20 км/час штраф – 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 км/час – 10 МРП, за превышение скорости свыше 40 км/час – 20 МРП. За повторное нарушение в течение года – 30 МРП.

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Нарушение ПДД пешеходами (67%). Несмотря на то, что машина – средство передвижения повышенного риска, и зачастую причиной ДТП становятся именно автовладельцы, пешеходы тоже нарушают правила. Самый распространённый случай – переход дороги в неположенном месте.

Использование мобильного телефона во время езды (56%). Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что использование мобильного телефона за рулём – опасно: если водитель на скорости 50 км/час отвлечётся на телефон хотя бы на несколько секунд, это многократно повысит риск ДТП. К примеру, учёные Вирджинского института техники и транспорта выяснили, что разговор по телефону за рулём повышает риск аварии в 3,6 раз.

Производство авто в Казахстане выросло в два раза

Парковка в неположенных местах (53%). Штрафы за парковку в неположенном месте достигают 75 МРП. Однако это не отпугивает многих автовладельцев парковаться там, где нельзя.

Другие нарушения: не пристёгнутый ремень (23%), выезд на встречную полосу (19%).

«Нарушение ПДД – одна из самых распространённых причин ДТП. Учитывая статистику смертности на дорогах Казахстана и частые аварии, каждый автовладелец должен сделать выводы и понять, что безопасность на дороге – превыше всего!, – заявил председатель правления страховой компании «НОМАД Иншуранс» Даурен Иманжанов. – Любое нарушение может привести к печальным последствиям. Причём, рискует не только сам автовладелец, но и другие участники дорожного движения»..

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Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    262

  • 2. Неоправданно высокие цены
    508

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    144

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    32

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    36

Цифра дня
75 000
человек
живут в рабстве на территории Казахстана
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

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