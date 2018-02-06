Казахский автопром растет не медленно, а осторожно

На сегодняшний день локализация – одна из доминирующих тем для казахстанских компаний-автопроизводителей. Причем, не только с точки зрения невосприимчивой к валютным колебаниям стоимости автомобилей, но и с точки зрения развития отрасли и выхода на соседние рынки.

За 12 месяцев 2017 года на территории Казахстана шесть заводов произвели 19 086 единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили, автобусы) общей стоимостью 139,5 млрд тенге, что в денежном выражении втрое превышает результаты 2016 года. Автопром стал вторым в отрасли, а его доля в машиностроении Республики Казахстан в денежном эквиваленте выросла до 17%.

Что касается потребительского спроса, то в 2017 году в стране было продано 17 416 легковых, коммерческих автомобилей и автобусов Made in Kazakhstan на сумму 120,5 млрд тенге, а рыночная доля по итогам года возросла до 35,5%.

Конкуренция – не предел

В тройку лидеров-производителей вошли «СарыаркаАвтоПром», «Азия Авто» и «Камаз-Инжиниринг». Причем в денежном выражении первое место занял костанайский автозавод – по итогам года ТОО «СарыаркаАвтоПром» произвел транспортных средств на сумму 71,3 млрд тенге, или 51% от общего объема. Доля «Азия Авто» составила 42,7 млрд тенге, или 30,6%. А вот в численном выражении первенство принадлежит усть-каменогорскому предприятию – «Азия Авто» произвела 11 412 легковых автомобилей (68%) против 5 912 (32%) у «СарыаркаАвтоПром».

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Замыкает тройку лидеров совместное казахстанско-российское предприятие «Камаз-Инжиниринг» с результатом 820 грузовиков на сумму 13,6 млрд тенге. На долю Hyundai Trans Auto, СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan приходится 942 выпущенных авто (грузовики, автобусы и другие коммерческие автомобили) на общую сумму 12 млрд тенге.

На фоне роста производства отечественных автомобилей в целом по рынку спрос на новые машины увеличился на 6,1%. Всего же силами официальных дилеров было реализовано 49 052 авто (легковые коммерческие автомобили и автобусы).

Из 45 марок, официально представленных на казахстанском авторынке, большая часть компаний закончили год с положительной динамикой продаж. На фоне роста продаж недорогих автомобилей хорошо себя чувствует и премиум-сегмент: BMW удвоили свои продажи – 503 автомобиля, однако Lexus по-прежнему впереди (1 164 ед.), третье место у Mercedes-Benz – 280 седанов и кроссоверов марки.



Топ-5 самых продаваемых в разрезе брендов, как и в прошлом году, возглавляет Toyota – 9 267 проданных автомобилей (+5,2%). На второй строчке Lada – 8 733 (+7,2%). Замыкает тройку лидеров новичок – узбекский Ravon – 4 621 автомобиль, продажи с началом производства седана R3 в Костанае выросли в десять раз. На четвертом месте – Hyundai – 3 624 (+2,5%) автомобиля преимущественно казахстанской сборки. На пятой строчке рейтинга коммерческая техника ГАЗ – 2 821 автомобиль (+17,9%).

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Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 2017 года составили Lada (9470 ед.),Hyundai (1958 ед.), KIA (1 895 ед.), Chevrolet (1364 ед.) и JAC (693 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Ravon (643 ед.), Skoda (331 ед.), SsangYong (289 ед.), Peugeot (207 ед.) и Geely (27 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada 4x4 (4 238 ед.), Lada Granta (1 766 ед.) и Lada Largus (1 637 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Lada Vesta (931 ед.), Hyundai Elantra (876 ед.), Hyundai Tucson (842 ед.), Ravon Nexia (643 ед.), Lada XRAY (504 ед.), JAC S3 (474 ед.) и Chevrolet Tracker (441 ед.).

1 530 автомобилей в 2017 году были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 8% продаж легковых автомобилей локального производства.

Россия в приоритете

Впрочем, какими бы ни были итоги года, не стоит забывать о том, что казахстанский авторынок характеризует умеренный внутренний спрос, обусловленный относительно небольшой – 17 млн – численностью населения, а соответственно и недостаточно большие объемы производства. Дальнейшее развитие казахстанского автопрома невозможно без выхода на соседние рынки.

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«Чтобы было общее понимание, есть законодательное требование, в соответствии с которым каждое казахстанское автосборочное предприятие должно максимально увеличить локализацию продукта. По меньшей мере, путем мелкоузловой сборки. Чтобы это было рентабельно, объем производства должен быть не менее 25 тыс. автомобилей в год в одну смену. В две смены это будет уже 50 тыс. автомобилей в год. В принципе, это не проблема для производства.

Но сможет ли рынок потребить это количество автомобилей? Скорее всего, нет. Причем, это касается как относительно новых для казахстанского рынка брендов, так и раскрученных», – отметил технический директор «СарыаркаАвтоПром» Сергей Могилатов.

По словам исполнительного директора КМК «Астана Моторс» Антона Афонина, 2017 год стал рекордным для Казахстана по экспорту – в разные страны было поставлено 1480 автомобилей. «Эта на первый взгляд не слишком впечатляющая цифра является знаковой для рынка: она свидетельствует о том, что Казахстан действительно стал поставлять достаточно большие объемы техники за рубеж», – отметил он.

В отчетном году экспортировано 1205 автомобилей Lada 4x4 в Китай и 66 кроссоверов JAC S3 в Таджикистан и Россию. Лидером по экспорту грузовых автомобилей является компания Hyundai Trans Auto, поставившая в Россию, Беларусь и Кыргызстан грузовики Hyundai HD78 и Hyundai HD 35 на сумму почти 2 млрд тенге.

«Для нашей компании основным экспортным рынком остается Россия. В конце прошлого года на костанайском заводе «СарыАркаАвтопром» запущена линия полного цикла по автомобилям JAC, и я надеюсь, что их планы по экспорту автомобилей в РФ осуществятся, потому что тогда объемы казахстанского автомобильного экспорта будут измеряться десятками тысяч автомобилей. Но, планируя выход на рынок России, нужно понимать, что те модели, производство которых уже локализовано там, мы предложить не сможем. Поэтому нужно делать ставку в первую очередь на модели, которые либо не представлены на российском рынке, либо не производятся на российских предприятиях. Что касается легковых автомобилей, это линейка JAC, а по коммерческой технике – некоторые модели, производимые Hyundai Trans Auto», – сообщил г-н Афонин.

Операция «Локализация»

Однако в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства» от 29 мая 2014 года, все автомобилестроительные предприятия РК к 1 июля 2018 года должны будут достигнуть 50% уровня локализации. В противном случае доступ на рынок ЕАЭС автомобилям казахстанского производства будет закрыт. Подразумевается доля комплектующих не только отечественного производства, но и производства стран ТС.

У «Азия Авто» этот вопрос не стоит так остро. Несмотря на наличие на данный момент только крупноузловой сборки, предприятие планирует экспортировать на рынок РФ автомобили Lada, изначально имеющие высокий процент локализации в рамках ТС.

А вот «СарыаркаАвтоПром» этот вопрос еще предстоит решить. За счет мелкоузловой сборки автомобили, выпущенные в Костанае имеют более высокую локализацию в рамках РК. По некоторым из производимых транспортных средств (Iveco Daily) предприятие уже достигло 50% локализации. Однако бренд JAC, с которым «СарыаркаАвтоПром» планирует выйти на российский рынок, на сегодняшний день локализован на 36% как раз за счет мелкоузловой сборки, но работа по локализации автокомпонентов уже ведется.

«Говоря о локализации, ее можно разделить на две очень важные группы: локализация технологий и локализация компонентов. Локализация технологий позволяет достигнуть 32–36%. Это именно сварка, покраска, сборка. То есть во второй группе локализации – локализации автокомпонентов – мы должны обеспечить 18–20%. В рамках Казахстана автокомпоненты производит всего пять групп, из них только одна имеет сертификат 16-949, который позволяет эти компоненты поставлять на конвейер. Остальные еще не прошли необходимую сертификацию. Аккумуляторы, колеса, диски, то есть легкозаменяемые компоненты, мы можем приобрести в России или Беларуси и достаточно легко согласовать с бренд-держателем (они все имеют необходимые сертификаты). Но как только мы пытаемся заменить более сложные детали – к примеру, стекла – получить согласование становится в разы сложнее. Потому что у производителя есть сертификат на один вид стекла, а бренд-держатель настаивает на другом», – рассказал г-н Могилатов.

Тем не менее, предприятие уже достигло определенных договоренностей как с казахстанскими, так и с российскими производителями автокомпонентов.

Кроме того, в планах лидеров казахстанского автопроизводства создание собственных индустриальных зон по изготовлению комплектующих. Правда, эти проекты пока существуют только на бумаге. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, ведь еще некоторое время назад и мелкоузловая сборка казалась чем-то далеким.