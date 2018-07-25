КазАвтоПром: Не менее 30 тыс. автомобилей будет произведено в Казахстане по итогам 2018 года

Не менее 30 тыс. автомобилей будет произведено в Казахстане по итогам текущего года, отрасль близка докризисным уровням, сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«На фоне нефтяных цен, которые во втором квартале перешагнули 70-долларовую отметку, на фоне стабильного четырехпроцентного роста ВВП республики платежеспособный спрос на автомобильном рынке республики продолжает расти и темпы восстановления отраслевых показателей позволяют нам рассчитывать на выпуск не менее 30 тыс. автомобилей по итогам текущего года, а это означает, что отрасль приблизится к докризисным объемам производства и от планки, достигнутой в 2014 году», - сказал он на пресс-конференции 25 июля.

Ранее председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК Алмас Батанов сообщил, что по итогам 2018 года в Казахстане будет собрано 35 тыс. автомобилей.

«В прошлом году у нас произведено 19,5 тысяч автомобилей. За 4 месяца 2018 года уже 9 тысяч автомобилей произведено и в планах наших отечественных производителей где-то 35 тысяч автомобилей планируется произвести в этом году», - сказал он на пресс-конференции 28 июня.

Алферов: «Теневой рынок автозапчастей не оказывает прямого влияния на автопроизводителей и дилеров»

В 2017 году Казахстан экспортировал 1 548 автомобилей, большая часть которых была направлена в КНР.

«Сейчас обсуждается вопрос по наращиванию экспортного потенциала автомобилей, прорабатываются экспортные рынки, меры стимулирования экспорта. В этом направлении сейчас работает правительство», - сказал Алмас Матанов, отметив, что в настоящее время в самом Казахстане организован единый закуп автомобилей.

В первом полугодии 2018 года предприятиями казахстанского автопрома выпущено 14,66 тыс. автотранспортных средств на 88,3 млрд тенге или на 67,2% в натуральном выражении больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

При этом производство легковых автомобилей выросло на 76,4%, достигнув значения 13 725 единиц. Из них 8 573 единиц (62,5%) приходится на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 5 152 единиц (37,5%) было выпущено ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН