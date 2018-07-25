Каждый второй автомобиль, приобретаемый казахстанцами, произведен в РК

Каждый второй автомобиль, который был куплен казахстанцами в первом полугодии, был произведен в республике, сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«Уже по итогам 6 месяцев мы приблизились к полным показателям – 12 месяцам 2015 года… Спрос на предложения казахстанских автозаводов во втором квартале текущего года обновил исторический максимум. Рыночная доля казавтопрома достигла 48%. Иными словами, каждый второй покупатель легкового автомобиля в Казахстане сегодня выбирает продукцию отечественных автозаводов», - сказал он на пресс-конференции 25 июля.

В частности, если сбыт импортируемых автомобилей вырос по итогам отчетного периода лишь на 7,5%, то продажи автомобилей локальной сборки удвоились по итогам минувшего полугодия.

«Именно сегмент локальной сборки продолжает выступать сегодня основным локомотивом восстановления рынка в целом», - считает Олег Алферов.

По итогам первого полугодия на территории Казахстана было произведено 14 660 ед. автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 88,3 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 67,2%.

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Вместе с тем, выпуск автобусной техники (153 единицы) по итогам 6 месяцев сократился в 2 раза. Производство грузовых автомобилей (486 ед.) сохранилось на уровне прошлогоднего показателя (484 ед.). Выпуск специализированной автотехники вырос с 46 до 86 ед., прицепов – со 145 до 210 ед.

По результатам июня 2018 года с конвейеров казахстанских предприятий сошла 2 791 ед. автотранспортных средств, что на 53,8% выше результатов 2017 года (1 815 ед.).

Сбыт отечественных автозаводов по итогам 6 месяцев достиг 12 851 ед., что на 66,3% выше прошлогоднего значения (7 729 ед.). Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 47,3% против 36,9% в аналогичный период минувшего года. Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 71,3 млрд тенге – на 38% выше показателя годичной давности.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 7 298 проданных автомобилей, или 56,8% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 4 913 ед. (доля в сегменте – 38,2%). ТОО «СемАЗ» продало 252 ед. – доля составила 2%, АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - 215 единиц (1,7%), ТОО «Hyundai Trans Auto» - 114 ед. (0,9%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» - 59 ед. (0,5%).

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Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам первого полугодия составили Lada (5 703 ед.), Hyundai (3 206 ед.), KIA (1 248 ед.), JAC (642 ед.) и Ravon (537 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Chevrolet (463 ед.), Skoda (221 ед.), Peugeot (104 ед.) и SsangYong (7 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada Granta (1 695 ед.), Lada 4x4 (1 499 ед.) и Lada Vesta (1 080 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (1 025 ед.), Hyundai Accent (807 ед.), Lada Largus (782 ед.), Hyundai Elantra (662 ед.), Hyundai Creta (608 ед.), KIA Sportage (599 ед.) и Ravon Nexia (537 ед.).

В том числе 2 269 автомобилей в течение 6 месяцев были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 17,7% продаж автомобилей локального производства.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН