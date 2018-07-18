Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей превысили 3,9 млрд тенге

Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей выросли в 3,5 раза и превысили 3,9 млрд тенге по итогам I полугодия 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЮЛ «СПАОК «КазАвтоПром».

«Восстановление производственных показателей автопрома сопровождается интенсивным ростом налоговой базы отрасли. Суммарные поступления производителей автомобильной техники в бюджет республики составили более 3,9 млрд тенге, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель 2017 года», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что крупнейшим налогоплательщиком отрасли является завод АЗИЯ АВТО. На его долю приходится почти половина (48,7%) налоговых поступлений автопрома. За 6 месяцев 2018 года в казну государства предприятием направлено 1,9 млрд тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 5,2 раза.

Налоговые платежи завода КАМАЗ-Инжиниринг составили 701,7 млн тенге (17,8%), вклад СарыаркаАвтоПром равен 614,9 млн тенге (15,6%). Далее в списке налогоплательщиков автопрома расположились Daewoo Bus Kazakhstan (6,7%; 263,1 млн тг), СемАЗ (4,8%; 189,5 млн тг), Уральскагрореммаш (4,7%; 184,7 млн тг) и Hyundai Com Trans Kazakhstan (1,8%; 70,6 млн тг).

Производство авто в Казахстане выросло в два раза

Совокупный объем налоговых поступлений предприятий автомобильной отрасли (включая розничную продажу и обслуживание автомобильной техники) достиг 25,8 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 47%.

Справка:

ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» – отраслевой союз, объединяющий крупнейших участников автомобильной индустрии Казахстана. Учрежден в 2015 году. На долю предприятий-участников Союза приходится свыше 60% выпуска продукции казахстанского автопрома и более 40% занятых в автомобильной отрасли республики.

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