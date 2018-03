Тойота выводит на рынок РК бизнес-седан Toyota Camry восьмого поколения (Camry 70)

Компания «Тойота Мотор Казахстан» официально объявляет о начале запуска одной из самых долгожданных новинок на рынке Казахстана — бизнес-седан Toyota Camry восьмого поколения (Camry 70).

Десятки наград и миллионы поклонников по всему миру — с момента своего появления в 1982 году Toyota Camry неизменно остается в фокусе общественности. К сегодняшнему дню автомобиль разошелся по миру тиражом более 19 млн единиц (годовой объем продаж составляет более 700 000 автомобилей), а его владельцами стали покупатели более 100 стран. А, учитывая, каким получилось новое поколение, ажиотаж вокруг нее растет все больше.

Toyota Camry восьмого поколения задает новые стандарты в области дизайна, эргономики, управляемости и безопасности. «Мы хотели, чтобы Camry нового поколения взбудоражила людей. Мы создавали этот автомобиль с чистого листа, уделяя особое внимание динамическим характеристикам и ходовым качествам, что значительно повысило уровень удовольствия от вождения Camry». — говорит главный конструктор Toyota Motor Corporation Масато Кацумата (Masato Katsumata).

С 1 марта в РК вводятся ограничения на движение грузовиков

И она действительно будоражит. Яркая внешность, оригинальная стилистика интерьера, инновационная архитектура платформы, отменная управляемость, самый просторный и тихий салон в классе, новый уровень безопасности, новый двигатель и впервые в сегменте Direct Shift-8AT — есть как минимум 7 фактов неоспоримого лидерства Camry 70, на которые стоит обратить особое внимание.

Модульная архитектура TNGA

В стремлении создавать лучшие во всем автомобили инженеры Toyota разработали новый подход к проектированию — глобальную модульную архитектуру TNGA (Toyota New Global Architecture). Идея архитектуры — создание ярких, уникальных автомобилей, которые дарят особое удовольствие от вождения. При этом она уделяет равноценное внимание динамическим характеристикам, ориентированным на фанатов вождения, привлекательному дизайну, превосходному качеству изготовления, надежности и безопасности. Camry восьмого поколения стал первым автомобилем, в котором философия дизайна и проектирования TNGA отражена в полной мере.

Новая платформа GA-K помогла сделать кузов шире и ниже, обеспечить увеличение его жесткости более чем на 30%, а также улучшить его аэродинамические свойства. Высота автомобиля стала меньше на 25 мм, а высшая точка капота опустилась на 40 мм. Более того, в Camry 70 нет практически ни одной детали в органах управления, на панели приборов, в силовом агрегате, ходовой части, системах безопасности, а также в элементах дизайна, которые были бы заимствованы у предыдущего поколения автомобилей.

Казахстанцы стали покупать больше мотоциклов

Ошеломляющий облик и идеальные пропорции

Внешний облик нового бизнес-седана воплощает собой яркую эволюцию концепций Toyota Under Priority (акцент на нижней части) и Keen Look (острый взгляд) в фирменный стиль — Catamaran Under Priority.

Изящная, широкая и глубоко посаженная верхняя решетка акцентирует внимание на эмблеме Toyota. Узкие фары головного света, оснащенные светодиодными лампами дальнего света и хорошо узнаваемыми дневными ходовыми огнями (DRL), имеют теперь двухцветные внешние линзы. Большая, трапециевидная нижняя решетка занимает почти всю ширину бампера. Его боковые части, охватывающие решетку, напоминают сдвоенный корпус катамарана и подчеркивают ширину колеи. Нижняя кромка боковых частей бампера перетекает от порогов к спортивному фронтальному спойлеру, акцентируя внимание на приземистом силуэте автомобиля. Нижняя решетка, составленная из филигранных горизонтальных планок, мощная поясная линия, выпуклые колесные арки и ниспадающая линия крыши создают уникальный, динамичный и стильный облик. Как результат, сочетание четких акцентированных линий, выверенных плоскостей и плавно изогнутых поверхностей придают новой Camry 70 невероятно утонченный, но чувственный атлетизм, достойный седана класса «бизнес».

По итогам января в Казахстане произведены авто на сумму 12,1 млрд тенге

Camry 70 будет доступна с колесными дисками диаметром 16 и 17 дюймов, а также с 18-дюймовыми полированными легкосплавными колесными дисками. Цветов окраски кузова предлагается шесть, включая три новых: Midnight Emerald Blue (синий), Platinum White Pearl Metallic (белый металлик с перламутровым эффектом) и Graphite Metallic (темно-коричневый металлик).

Лучшая в классе отделка салона и новейшие технологии

В салоне новой Camry 70 вы не найдете ни одной знакомой по предыдущему поколению детали. В отделке использованы новые текстуры и материалы премиального качества. Покупателям будет предложено две цветовые схемы: Beige — сочетание темно-серого покрытия и верхней части приборной панели с двумя оттенками бежевого цвета и Black — более яркий и более солидный, чем использовался ранее, черный цвет, который подчеркнет цветовые акценты интерьера в виде хромированных матовых вставок. Также будет доступна отделка с узором Tiger Eye, создающая ощущение глубины и сияния, которая меняет свой вид при изменении угла обзора, что делает ее похожей на камень «тигровый глаз».

Новые передние спортивные сиденья обеспечивают повышенный комфорт — спинка сиденья стала шире в плечевой зоне, а ее облегающая форма получила выраженную боковую поддержку. Усовершенствованное заднее сиденье доступно в двух вариантах: сиденье с возможностью складывания в пропорции 60:40 или сиденье с возможностью складывания в пропорции 40:20:40 с электрической регулировкой угла наклона спинки. Сиденье с электрической регулировкой наклона спинки доступно с сенсорной панелью управления, встроенной в переднюю часть центрального подлокотника. А перед селектором коробки передач имеется специальная площадка для беспроводной зарядки для мобильных телефонов.

Рулевое колесо оснащено переключателями для управления многофункциональным информационным дисплеем и вспомогательными системами водителя. Разработчики также уделили внимание его поперечному сечению и жесткости в зоне хвата, чтобы создать у водителей более спортивное ощущение от вождения. В числе опции предлагается подогрев обода: температура 30°C достигается за 3 минуты.

Лучший в классе интерфейс «человек-машина» новой Camry 70 представлен тремя удобочитаемыми информационными дисплеями: цветной проекционный дисплей с диагональю 10 дюймов с повышенной четкостью изображения; семидюймовый многофункциональный информационный дисплей, встроенный в щиток приборов (в базовой комплектации 4,2 дюйма); восьмидюймовый дисплей в центральной консоли, являющийся частью мультимедийной системы Toyota Touch® 2 с функцией навигации Go.

В графике нового семидюймового дисплея использован эффект перспективы для создания глубины изображения. А для упрощения восприятия информации существует возможность разделения области отображения на несколько экранов, изменения ее размера и использования вкладок.

Изображение 10-дюймового проекционного дисплея делится на четыре области: центральная область отображения (показывается базовая информация — скорость, положение селектора коробки передач), область Multi-display (данные компаса, круиз-контроля, указания навигационной системы), верхняя область для отображения срочных сообщений (предупреждения, связанные с безопасностью) и нижняя область для отображения срочных сообщений (телефонные звонки, температура воздуха, информация аудиосистемы).

Система Toyota Touch® 2 Go поддерживает 22 языка и технологию Wi-Fi, что позволяет пользователю настроить свой смартфон в качестве точки доступа для подключения системы к онлайн-функциям. Навигационная система с подробной картографической информацией отображает трехмерные модели городов, изображения достопримечательностей, обеспечивает визуализацию дорожной обстановки, возможность вызова аварийной службы, голосовое воспроизведение текстовых сообщений и доступ к интернет-порталу Toyota.

Стандартно новая Camry 70 оснащается аудиосистемой с 6 динамиками, которую можно заменить премиальной акустической системой JBL с 9 динамиками и новым 265-миллиметровым сабвуфером. Данная система оснащена технологией Clari-Fi, которая восстанавливает частоты, потерянные в сжатых аудиофайлах, например, в файлах MP3 или в файлах потокового аудио. Эта технология в режиме реального времени восстанавливает качество звука и глубину стереоэффекта, приближая их к уровню исходной аудиозаписи.

Трехзонная система кондиционирования воздуха, включает технологию nanoeTM. Наночастицы размером от 5 до 20 нм, представляющие собой отрицательно заряженные ионы, окруженные молекулами воды, поступают в салон автомобиля при включении вентиляции. Содержание влаги в них примерно в 1000 раз больше, чем у обычных ионов. Это позволяет им мягко увлажнять кожу и волосы и создавать бодрящую и освежающую атмосферу в салоне автомобиля.

Оснащение нового бизнес-седана Toyota включает и зимний пакет. Он пополнился новыми позициями, среди которых подогрев рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и ветрового стекла.

Тихий и самый просторный салон в классе

За Toyota Camry закрепилась репутация мягкого и тихого автомобиля. Новая модель поддерживает эту традицию — в ней применили множество решений для снижения уровня шума, вибрации и жесткости. В результате автомобиль может похвастать самым тихим и просторным салоном в классе.

Шумоизоляция капота способствует снижению уровня шума двигателя. Шум дороги блокируется протекторами колесных арок и резиновыми элементами. А аэродинамичная форма кузова и новый подавитель шума на крыше способствуют снижению уровня шума ветра — свою роль здесь сыграли даже узкая конструкция рамок дверей и новый влагоотражающий молдинг ветрового стекла.

Традиционно салон новой Camry 70 отличается и простором. В восьмом поколении модели конструкторы не стали делать исключение. За счет увеличения колесной базы на 50 мм, места посадки переднего и задних пассажиров были смещены назад на 49 мм. Это позволило оптимизировать положение водителя и пространство для переднего пассажира без ущерба для комфорта пассажиров на заднем сиденье. В итоге в новой Camry 70 расстояние между передними и задними сиденьями составляет 980 мм — беспрецедентный показатель пространства в области головы, плеч и ног среди конкурентов.

При этом комфорт пассажиров нисколько не отразился на багажном отделении — его объем составляет 493 литров (469 для версии, оснащенной задним сиденьем с электрорегулировкой наклона спинки).

Новые стандарты безопасности

Ключевым элементом улучшенных динамических характеристик и невероятной плавности хода новой Camry 70 выступает новый каркас кузова, созданный на базе платформы TNGA. Облегченный, но исключительно жесткий он отличается увеличенной на 30 % жесткостью при кручении по сравнению с каркасом предыдущей модели. Широкое применение высокопрочных сталей в замкнутой конструкции силового каркаса кузова в сочетании с облегченными силовыми установками и новыми компоновочными решениями гарантирует максимально низкий центр тяжести, что обеспечивает отменную управляемость, устойчивость и дарит еще больше удовольствия от вождения.

При этом высокопрочная конструкция кузова не только работает на обеспечение отточенной управляемости, но и является одной из основ пассивной безопасности. Жесткая капсула пассажирского салона в сочетании с зонами программируемой деформации позволяют поглощать и перераспределять энергию удара, защищая водителя и пассажиров.

Также оснащение модели включает до 9 подушек безопасности и трехточечные ремни безопасности с аварийным устройством блокировки вытяжения.

К основным системам помощи водителю и обеспечения безопасности относятся система контроля слепых зон (BSM) с функцией предупреждения о поперечном движении транспортных средств сзади (RCTA), передние и задние угловые ультразвуковые датчики, система панорамного обзора, дисплей заднего обзора с отображением направляющих линий и полный набор систем контроля торможения и тягового усилия. К последним относятся антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения (BA), антипробуксовочная система (TRC) и система курсовой устойчивости (VSC), а также система помощи при подъеме по склону (HAC).

Отменная управляемость

Новая Camry 70 получила переднюю подвеску на стойках МакФерсона и заднюю подвеску с двумя поперечными рычагами. При разработке такого сочетания инженеры стремились не только обеспечить превосходную устойчивость и возможность прохождения поворотов на более высокой скорости для уверенного вождения, но и гарантировать исключительную плавность хода.

И в передней, и в задней подвесках применены новые амортизаторы с клапанами насыщения, настроенными таким образом, чтобы достичь оптимального баланса между усилием амортизации (для устойчивости и динамичной управляемости) и плавностью хода.

Новый 3,5-литровый V6 и Direct Shift-8AT

Топовым для Camry восьмого поколения будет новый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, оснащенный усовершенствованной системой непосредственного впрыска топлива D-4S и специальной электронной системой изменения фаз газораспределения (VVT-iW, Variable Valve Timing-intelligent Wide). Этот 24-клапанный силовой агрегат с двумя верхними распределительными валами (DOHC) развивает максимальную мощность 249 л.с. при 5000 об/мин и максимальный крутящий момент 356 Нм при 4600-4700 об/мин.

В пару к нему предлагается недавно разработанная автоматическая коробка передач Direct Shift-8AT. При ее конструировании ставились цели улучшения характеристик трогания с места, снижения уровня шума, повышения интенсивности разгона, эксплуатационных показателей и топливной экономичности. Результат слаженной работы в цифрах выглядит следующим образом: максимальная скорость — 220 км/ч, разгон до 100 км/ч — 7,7 с, средний расход топлива — 8,7 л/100 км, выбросы CO2 — 197 г/км.

Тормозную мощность автомобилю обеспечивают вентилируемые тормозные диски размером 305×28 мм с плавающим суппортом спереди и тормозные диски размером 281×12 мм также с плавающим суппортом сзади.

Также в линейке двигателей будут 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,5 литра (181 л.с., 231 Нм) и 2,0-литровый 150-сильный силовой агрегат, оснащенный системой рециркуляции отработавших газов (EGR) с жидкостным охлаждением и электронной системой изменения фаз газораспределения (VVT-iW). Оба работают в связке с 6-ступенчатой мультимодальной автоматической коробкой передач, которая обеспечивает плавное и практически бесшумное переключение передач, превосходные характеристики и топливную экономичность.

Цены будут доступны ближе к старту продаж. Автомобили будут в наличии с мая 2018 года.