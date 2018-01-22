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Третий транш госпрограммы льготного автокредитования уже доступен казахстанцам

22.01.2018 15:43   1922   0

Филиалы Группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» приступили к приему заявок на финансирование покупки автомобиля в рамках третьего транша госпрограммы льготных автокредитов. 

Правительством РК принято решение о выделении 8 млрд дополнительных средств на финансирование госпрограммы льготного кредитования. Для покупателей продукции завода АО «АЗИЯ АВТО» оператором программы (АО «Банк развития Казахстана») установлен лимит в размере 50% суммы выделенных средств – 4 млрд тенге.

В рамках госпрограммы казахстанцам доступны более 30 моделей, выпускаемых автосборочным заводом «АЗИЯ АВТО», стоимостью от 2 595 000 тенге.

Согласно условиям программы, максимальная стоимость приобретаемого автомобиля не должна превышать 15 млн тенге. Срок кредитования – не более 7 лет. Номинальная ставка вознаграждения – не выше 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка (включает затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Первоначальный взнос – от 0% (в зависимости от условий банка-партнера), валюта займа – тенге.

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Напомним, что программа льготного автокредитования стартовала 20 апреля 2015 года. Ранее в рамках двух первых траншей программы из Нацфонда на возвратной основе были выделены 26 млрд тенге. Финансирование программы носит револьверный характер: платежи, погашаемые заемщиками, направляются на кредитование новых покупателей автомобилей казахстанского производства.

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К приему заявок на рассмотрение займов уже приступили АО «Евразийский Банк» и АО «Банк ЦентрКредит». В ближайшее время к работе в рамках третьего транша приступят ДБ АО «Сбербанк России», АО «Народный банк Казахстана» и ДО АО «Банк ВТБ».

По данным АО «БРК» на 11 января 2018 г. с начала действия программы казахстанцам выдано 9 905 займов на общую сумму свыше 39 млрд тенге. 51% кредитов пришелся на покупателей автомобилей «АЗИЯ АВТО»: более половины заемщиков предпочли модели KIA, Skoda, Chevrolet и Lada. Наиболее востребованными предложениями «АЗИЯ АВТО» в рамках программы стали автомобили бренда KIA – свой выбор на них остановили 2 277 заемщиков. Список моделей-лидеров продаж возглавляют Skoda Rapid (865 ед.), KIA Sportage (757 ед.) и Lada 4x4 (542 ед.).

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Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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