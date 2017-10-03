Узбекистан снизил акцизный налог для авто, производимых в РК

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Согласно этому документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в Казахстане, с 1 октября снижена до 2% от таможенной стоимости. Исключение составляют автомобили, предназначенные для медицинских целей.

Таким образом, впервые в истории внешнеторговых отношений двух стран Узбекистан фактически снял тарифный барьер в виде акцизного налога в отношении автомобилей казахстанского производства. Это решение открывает автопроизводителям Казахстана возможность доступа на рынок соседней страны. Сегодня на конвейерах отечественных предприятий выпускается более 60 моделей автомобилей, и они готовы наладить экспорт широкого спектра техники на рынок Узбекистана.

Напомним, 25 сентября Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» обратился к главе МНЭ РК с просьбой изыскать переговорные возможности для пересмотра тарифной политики Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок Узбекистана в соответствии с принципами свободной конкуренции.

В Казахстане представили обновленный Prado

Ранее, 15-17 сентября 2017 года, в г.Ташкенте состоялся узбекско-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого автопроизводители Казахстана продемонстрировали свою продукцию. В работе форума приняли участие президенты двух стран.