В Германии в принудительном порядке отзывают 127 тысяч дизельных Audi

Федеральное автомобильное управление Германии приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов.

Власти ФРГ зафиксировали в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 «незаконные механизмы отключения систем очистки». Помимо этого, в ведомстве грозятся запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года, пишет РИА Новости.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Напомним, летом 2017 года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Компания Audi ко второму февраля обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями.

Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.

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