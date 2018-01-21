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В Германии в принудительном порядке отзывают 127 тысяч дизельных Audi

21.01.2018 12:33   2005   0

Федеральное автомобильное управление Германии приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов.

Власти ФРГ зафиксировали в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 «незаконные механизмы отключения систем очистки». Помимо этого, в ведомстве грозятся запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года, пишет РИА Новости.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Напомним, летом 2017 года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

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По результатам 2017 года на территории Казахстана было зарегистрировано лишь 36 новых легковых автомобилей на электрической тяге, против 35 ...

Компания Audi ко второму февраля обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями.

Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.

За 2017 год казахстанцы купили лишь 36 электромобилей

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