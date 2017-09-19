В Казахстане начали выпуск кроссовера Kia Soul 2017

Казахстанский автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» приступил к производству обновленной версии популярного компактного кроссовера Kia Soul.

Kia Soul 2017 впервые был представлен на последнем Парижском автосалоне. Это яркий, стилистически оригинальный автомобиль, идеально адаптированный как к условиям тесного городского трафика, так и грунтовым сельским дорогам.

С момента появления в 2009 году первого поколения KIA Soul, дизайн которого разработан легендарным Петером Шрайером, в мире реализовано более 1,25 млн автомобилей этой модели. «АЗИЯ АВТО» стал четвертым предприятием в мире, освоившим производство Kia Soul 2017 модельного года. Предыдущие версии кроссовера, выпускаемые заводом «АЗИЯ АВТО» с 2011 года, неизменно занимали лидерские позиции в пятерке наиболее продаваемых в Казахстане компактных кроссоверов.

«KIA Soul – уже пятая премьера на конвейере завода в 2017 году. Автомобиль стал еще элегантнее, технологичнее и, несмотря на компактные габариты, обладает возможностями более крупных кроссоверов.

Сегодня KIA занимает вторую строчку в рейтинге самых востребованных казахстанцами марок локальной сборки, уступая первенство лишь линейке LADA. Спрос на автомобили усть-каменогорской сборки с начала года вырос более чем вдвое, и 69% всех покупателей отечественных авто предпочитает именно нашу продукцию. До конца года мы представим казахстанцам еще пять эффектных новинок, что позволит упрочить достигнутые результаты» - отметил президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев:

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Кроссовер на рынке появится с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: 1.6 MPI (124 л.с. при крутящем моменте 152 Нм) и 2.0 MPI (154 л.с., 191 Нм). Младший двигатель агрегатируется 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. Старший – исключительно АКПП. Во всех версиях автомобиль имеет передний привод.

Стоит отметить, что в процессе обновления модели, инженерам удалось улучшить характеристики данных моторов: на 10% снизить расход топлива и повысить показатели динамичности – двигатели MPI разгоняют автомобиль до сотни менее чем за 11 сек.

Подвеска автомобиля представляет собой простую, но надежную схему: спереди – стойки МакФерсон, задняя ось – торсионная балка. Оптимальная настройка обеспечивает в меру комфортный, чтобы «проглатывать» мелкие неровности, и в меру жесткий контакт с дорогой, который гарантирует достойную управляемость.