В Казахстане представили обновленный Prado

В Алматы представили обновленный Land Cruiser Prado. Текущий рестайлинг уже не первый для автомобиля в кузове J150 – серьезный апгрейд модели уже производился в 2013 году, а пару лет спустя была пересмотрена моторная гамма. На этот раз основное внимание производитель уделил дизайну.

Надо отметить, что на этот раз представительство Toyota превзошло само себя: обновленный Prado всего пару недель назад был представлен мировой общественности на автосалоне во Франкфурте, в то время как обычно новинки да казахстанского рынка доходят гораздо дольше. Впрочем, с другой стороны Prado в нашей стране – истинно народный любимец.

На презентации, кстати, поклонники автомобиля могли поностальгировать: организаторы представили все инкарнации модели.

Сама презентация прошла в очень интересном формате. Ей предшествовал масштабный квест, в котором мог принять участие любой житель города. Собственно, финальная часть квеста (последним заданием надо было определить место, где состоится презентация) и ознаменовалась выдачей «слонов» (в качестве призов Toyota щедро раздавала iPhone и путешествия), небольшим оупен-эйром и презентацией обновленного Prado. Для участников квеста. Журналистов к месту презентации доставили с завязанными глазами, предварительно изъяв мобильные телефоны. Честно говоря, ощущения потрясающие.

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Что касается виновника торжества, то Prado получил новые капот и бамперы, другие фары, модернизированные задние фонари. Еще изменились передние крылья и багажная дверь. Для модели доступны новые 17- и 18-дюймовые диски. Как сообщили в Toyota, дизайн внешнего облика Прадо теперь максимально приближен к флагманскому Land Cruiser 200. Кроме того, габаритная длина обновленного внедорожника на 60 мм больше – до 4 840 мм. При этом угол разворота автомобиля остался прежним – 5,8 метра.

А вот с интерьером пока познакомиться не удалось - на презентации был выставлен предсерийный прототип новинки, интерьер которого не в полной мере соответствует серийному варианту.

Также пока ничего неизвестно о старте продаж и стоимости новинки на казахстанском рынке.