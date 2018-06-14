Введение обязательных электронных ПТС отложили до 1 ноября 2019 года

Ввод электронного паспорта транспортного средства (е-ПТС) для новых машин отложен до 1 ноября 2019 года. В ближайшие полтора года бумажные ПТС еще можно будет оформлять наряду с электронным вариантом документа, сообщает газета «Известия».

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение продлить наряду с оформлением электронных паспортов, возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами ЕАЭС. Россия готова запустить введение обязательных электронных, но в ЕАЭС не успевают перейти на новый стандарт.

В качестве причины такого решения называется необходимость предоставить государствам ЕАЭС возможность «завершить работы по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили».

В коллегии не сообщили, какое именно государство ЕАЭС настояло на продлении переходного периода. Система не готова в Армении, Кыргызстане и Белоруссии. Казахстан находится на завершающей стадии проекта.

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«Возможность оформления бумажных бланков паспортов позволит производителям транспортных средств, потребителям, бизнес-сообществу, страховым компаниям, банкам и другим полнее подготовится к оформлению электронных паспортов», — уточнили в коллегии ЕЭК.

«В России мы готовы запускать систему, первые электронные паспорта, возможно, появятся даже до 1 июля этого года. Основные компании, те, кто готов, уже начнут эту работу. Насколько я понимаю, будет создан график перехода остальных автокомпаний», — пояснил представитель АО «Электронный паспорт» Петр Евсеев.

В представительстве Mitsubishi сообщили, что сохранят бумажный ПТС в течение всего переходного периода. В пресс-службе китайской автокомпании Chery также сохранят бумажные ПТС, но наряду с этим начнут постепенно выдавать электронные документы. Представитель Audi отметил, что компания будет придерживаться установленных Евразийской экономической комиссией сроков. С большой долей вероятности 1 июля на е-ПТС перейдут Volkswagen и Nissan, сообщил осведомленный источник в автобизнесе. Обе компании на запрос не ответили.

Перенос срока обязательного перехода на е-ПТС происходит во второй раз. Первоначально предполагалось, что он произойдет 1 июля 2017 года. Однако тогда российские автокомпании попросили перенести старт системы, сославшись на разную степень готовности, а также на финансовые проблемы из-за спада на авторынке.

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