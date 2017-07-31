336 скидочных сертификатов выдано за утилизацию авто

За период с 26 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. в рамках Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств оператором РОП было выдано 336 скидочных сертификатов. Из них 99 сертификатов уже были использованы владельцами на покупку 74 автомобилей отечественного производства.

Лидерство по сдаче ВЭТС по скидочным сертификатам установил город Костанай, там по новой программе сдали – 105 транспортных средств, следом идет Павлодар там сдали по программе сертификатов 86 автомобилей и замыкает тройку Алматы там сдали 35 вышедших из эксплуатации транспортных средств в обмен на скидочные сертификаты.

На дальнейшую утилизацию уже сдали 304 старых легковых автомобилей, 15 пассажирских и 17 грузовых транспортных средств.

Года выпуска сдаваемого по скидочным сертификатам ВЭТС от 1980 года выпуска до 1993 года выпуска

Таблица приема ВЭТС по скидочным сертификатам (с разбивкой по категориям)



На реализацию Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики РК определена следующая квота:

По категории М1 (легковой транспорт) – 20 тысяч ВЭТС, по категории M2, N1, N2 (пассажирский и грузовой ТС) – 1 836, по категории M3, N3 (пассажирский (свыше 5 тонн) и грузовой транспорт (свыше 12 тонн) - 1 164 транспортных средств.

Программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ( ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств запущена с 26 июня 2017 г. По условиям новой программы на утилизацию принимают старые легковые автомобили категории М1, а также пассажирский и грузовой транспорт.

Согласно условиям программы, взамен сданного ВЭТС автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского производства. Программа не ограничивает применение сертификата по конкретной категории транспортного средства. Скидочный сертификат можно использовать на приобретение любой категории и модели экологически чистого транспортного средства, произведенного в Казахстане.

Программа также позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз.

Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев. На сегодняшний день оператором РОП в рамках реализации Программы по выкупу старых автомобилей и Программы утилизации ВЭТС по скидочным сертификатам принято на дальнейшую утилизацию - 28 597 транспортных средств.

Реализация программы утилизации ВЭТС позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли.