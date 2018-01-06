Astana Motorsports выходит на старт «Дакара - 2018»

Все три экипажа казахстанской ралли-команды получили к субботе допуск к старту самого известного ралли-рейда планеты и выйдут 6 января на старт «Дакара-2018» в столице Перу Лиме.

Как сообщает пресс-служба казахстанской ралли-команды Astana Motorsports, все три казахстанских экипажа еще в пятницу, 5 января, успешно продемонстрировали комиссии «Дакара» техническое и административное соответствие своих «железных коней» регламенту марафона и закрыли все необходимые чек-листы. При этом к вечеру пятницы административные и технические проверки на военной базе Лас-Пальмас других участников ралли-рейда продолжались: по данным пресс-службы «Астаны», своей очереди ждали еще около сотни экипажей, в том числе - и соперников казахстанского клуба, который на этом рейде будет представлен одной машиной в классе «грузовики» и двумя квадроциклами.

В настоящее время техника казахстанской команды перевезена в закрытый парк, а пилоты обсуждают стратегию предстоящей марафонской гонки, которая в этом году празднует свой юбилей: «Дакар» в этом году стартует в сороковой раз, для «Астаны» это будет уже восьмой старт в трансконтинентальной гонке - и впервые в ее составе выступят квадроциклисты Дмитрий Шилов и Максим Антимиров.

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«Для меня всегда было мечтой выступить на Дакаре, - цитирует пресс-служба Шилова. - Я десять лет выступал на различных гонках, и все эти годы грезил о том, чтобы выйти на старт «Дакара». И вот остается совсем чуть-чуть, и я прикоснусь к своей мечте. Я понимаю, что пути назад нет, я сделаю все, чтобы завершить гонку на финишном подиуме и с гордостью поднять флаг Казахстана» - добавил он.

И Шилов, и Антимиров выбрали для гонки ту же марку квадроцикла, на которой в прошлом году первенствовал в этой категории на «Дакаре» россиянин Сергей Карякин - Yamaha. Как утверждают в Astana Motorsports, на сегодняшний день эти квадроциклы подверглись эволюционной модернизации и, соответственно, улучшили свои технические характеристики. Что касается грузового экипажа «Астаны» под пилотированием капитана казахстанской команды Артура Ардавичуса, то он будет выступать на «Дакаре-2018», как и весь прошлый год, на грузовике Iveco команды Жерара Де Роя.

«Это топовый инструмент, я еще не адаптировался к нему, немного побаиваюсь, но могу сказать смело - это чемпионский грузовик, - заявил Артур Ардавичус. - Наша задача заключается в том, чтобы не совершать ошибок и не развалить технику до финиша. Нам предстоит преодолеть 14 сложных этапов, и я прекрасно понимаю, что такое марафонские дистанции – нужно сберечь автомобиль, сберечь здоровье и при этом не терять темп. Задача из разряда невыполнимых, но мы ее выполним. Я умею ездить аккуратно и быстро, а сейчас как раз тот момент, когда надо ехать максимально быстро и максимально аккуратно. Буду стараться идти без ошибок. Для меня это десятый «Дакар» - я знаю, как ехать гонку среди сильных конкурентов. В этом году я стартую девятым – прежде ни разу так высоко не стартовал. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что наша команда готова на все сто процентов», - заверил капитан казахстанской команды.

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Гонщики столичной команды готовились к предстоящему «Дакару» на протяжении года, в рамках подготовки команда провела несколько учебно-тренировочных сборов, некоторые из них прошли в пустынных местностях, так как большая часть маршрута «Дакара» в этом году придется на песчаные дюны. Кроме того, в последний месяц интенсивной подготовки спортсмены серьезно готовились к боливийскому участку марафона - гонщики проводили адаптацию организма в горных окрестностях Алматы, проживая на высоте свыше 3000 метров.

В 2018 году «Дакар» пройдет по территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участникам предстоит преодолеть 14 этапов марафона абсолютно разных ландшафтов и непредсказуемых маршрутов, общая протяжённость которых составит почти 9000 километров. Стартует «Дакар» 6 января - на старт маршрута Перу - Писко выйдет 342 экипажа, хотя для участия в марафоне изначально зарегистрировались свыше 500 участников в четырех разных категориях техники. Общая дистанция марафона составит почти 9000 километров, финиширует она 20 января 2018 года.

Astana Motorsports, первая и пока единственная казахстанская команда, которая принимает участие в международном ежегодном трансконтинентальном ралли-марафоне «Дакар», дебютировав на нем в 2011 году в классе «грузовики». За это время экипажи казахстанской команды выиграли две бронзовые медали «Дакара»: в зачете грузовиков в 2012 году силами экипажа Артура Ардавичуса, который тогда пилотировал российский «КамАЗ», и в зачете «Т2» (внедорожники, приближенные к серийным прототипам) - в 2017 году. Тогда «бронзу» взяли пилот Денис Березовский и штурман Алексей Никижев на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. После финиша последнего «Дакара» в ТОП-3, Денис Березовский столкнулся с серьезными проблемами со спиной, поясницей и шеей - и, к сожалению, не смог восстановиться даже спустя год.

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Фото: Astana Motorsports