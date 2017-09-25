Узбекистан "перекрыл кислород" казахстанским автопроизводителям

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» направил открытые письмо министру национальной экономики Республики Казахстан г-ну Тимуру Сулейменову с просьбой урегулировать проблему с тарифной политикой Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок РУ.

Напомним, что 15-17 сентября 2017 года в Ташкенте состоялся узбекско-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого автопроизводители Казахстана продемонстрировали свою продукцию. На конвейерах отечественных предприятий выпускается более 60 моделей автомобилей, и они готовы наладить поставки широкого спектра техники на рынок Узбекистана.

Эта идея получила поддержку президентов двух стран, принявших участие в форуме.

Либерализация экономической политики Узбекистана уже открыла возможности доступа казахстанских производителей в целом ряде отраслей. Так, в сентябре власти республики снизили ставки акцизного налога на 15 импортируемых подакцизных товаров.

Однако проект Постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", опубликованный 19 сентября, вызывает опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок республики в автомобильной отрасли, считают в союзе предприятий автомобильной отрасли.

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"Текст документа предполагает сохранение запретительных ставок акцизов на автомобильную технику казахстанского происхождения в размере 2,4 долл. США/куб. см. При этом в отношении импорта автомобилей с территории России и Украины предусмотрена символическая ставка акциза в размере 2% таможенной стоимости. Иными словами, с утверждением проекта постановления в текущей редакции рынок Узбекистана останется закрыт для казахстанских автопроизводителей, а их продукция окажется дискриминирована.

Стоит подчеркнуть, что неравноправное положение Казахстана и Узбекистана в поставках автомобильной техники сохраняется на протяжении почти полутора десятилетий. В период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тысяч автомобилей на сумму $720 млн. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю – доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами", - говорится в открытом письме.

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По мнению экспертов КазАвтоПрома, подобное положение дел нельзя охарактеризовать как отношения равноправных внешнеторговых партнеров.

"Пришло время перейти от отраслевой «игры в одни ворота» к диалогу, основанному на уважении взаимных интересов. И переговоры, проведенные в рамках недавнего межгосударственного форума, создали необходимые для таких перемен предпосылки", - считают в союзе.

В свете изложенного КазАвтоПром просит МНЭ РК изыскать переговорные возможности для пересмотра тарифной политики Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок Узбекистана в соответствии с принципами свободной конкуренции. Если же переговорный процесс не приведет к ожидаемому результату, министерство просят рассмотреть возможность введения симметричных мер рыночной защиты казахстанского автомобильного рынка в виде акциза – как на готовые автомобили, так и машинокомплекты, поставляемые узбекскими предприятиями на рынок Казахстана.