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Узбекистан "перекрыл кислород" казахстанским автопроизводителям

25.09.2017 15:00   997   0

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» направил открытые письмо министру национальной экономики Республики Казахстан г-ну Тимуру Сулейменову с просьбой урегулировать проблему с тарифной политикой Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок РУ.

Напомним, что 15-17 сентября 2017 года в Ташкенте состоялся узбекско-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого автопроизводители Казахстана продемонстрировали свою продукцию. На конвейерах отечественных предприятий выпускается более 60 моделей автомобилей, и они готовы наладить поставки широкого спектра техники на рынок Узбекистана. 

Эта идея получила поддержку президентов двух стран, принявших участие в форуме.

Либерализация экономической политики Узбекистана уже открыла возможности доступа казахстанских производителей в целом ряде отраслей. Так, в сентябре власти республики снизили ставки акцизного налога на 15 импортируемых подакцизных товаров. 

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Однако проект Постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", опубликованный 19 сентября, вызывает опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок республики в автомобильной отрасли, считают в союзе предприятий автомобильной отрасли.

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"Текст документа предполагает сохранение запретительных ставок акцизов на автомобильную технику казахстанского происхождения в размере 2,4 долл. США/куб. см. При этом в отношении импорта автомобилей с территории России и Украины предусмотрена символическая ставка акциза в размере 2% таможенной стоимости. Иными словами, с утверждением проекта постановления в текущей редакции рынок Узбекистана останется закрыт для казахстанских автопроизводителей, а их продукция окажется дискриминирована. 

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Стоит подчеркнуть, что неравноправное положение Казахстана и Узбекистана в поставках автомобильной техники сохраняется на протяжении почти полутора десятилетий. В период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тысяч автомобилей на сумму $720 млн. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю – доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами", - говорится в открытом письме. 

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По мнению экспертов КазАвтоПрома, подобное положение дел нельзя охарактеризовать как отношения равноправных внешнеторговых партнеров.

"Пришло время перейти от отраслевой «игры в одни ворота» к диалогу, основанному на уважении взаимных интересов. И переговоры, проведенные в рамках недавнего межгосударственного форума, создали необходимые для таких перемен предпосылки", - считают в союзе.

В свете изложенного КазАвтоПром просит МНЭ РК изыскать переговорные возможности для пересмотра тарифной политики Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации её доступа на рынок Узбекистана в соответствии с принципами свободной конкуренции. Если же переговорный процесс не приведет к ожидаемому результату, министерство просят рассмотреть возможность введения симметричных мер рыночной защиты казахстанского автомобильного рынка в виде акциза – как на готовые автомобили, так и машинокомплекты, поставляемые узбекскими предприятиями на рынок Казахстана.

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Калмуханбет Касымов
Министр внутренних дел РК
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