МИР: 35 тысяч автомобилей планируется собрать в Казахстане в 2018 году

35 тыс. автомобилей будет собрано в Казахстане по итогам 2018 года, сообщил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Алмас Матанов.

«В прошлом году у нас произведено 19,5 тысяч автомобилей. За 4 месяца 2018 года уже 9 тысяч автомобилей произведено и в планах наших отечественных производителей где-то 35 тысяч автомобилей планируется произвести в этом году», - сказал он на пресс-конференции 28 июня.

В 2017 году Казахстан экспортировал 1 548 автомобилей, большая часть которых была направлена в КНР.

«Сейчас обсуждается вопрос по наращиванию экспортного потенциала автомобилей, прорабатываются экспортные рынки, меры стимулирования экспорта. В этом направлении сейчас работает правительство», - сказал Алмас Матанов.

Он отметил, что в настоящее время в самом Казахстане организован единый закуп автомобилей.

«Как раньше госорганы по отдельности не будут покупать (автомобили), а будет единый закуп, и приоритет будет отдаваться именно отечественному автомобильному транспорту», - сказал Алмас Матанов.

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За 5 месяцев 2018 года объем производства в машиностроении увеличился на 12,2%.

«Причиной резкого роста производства являются восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков, а также программа льготного автокредитования, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения. В 2017 году каждый третий проданный автомобиль был выпущен на отечественных предприятиях», - сказал Алмас Матанов.

Кроме того, он сообщил, что более 50% продукции ТОО «Кайнар-АКБ» уходит на экспорт, а АО «AlageumElectric» строит четвертый завод по производству трансформаторов в Казахстане и планирует развивать производство и в Таджикистане.

Фото: Severpost.ru