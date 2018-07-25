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Снизить до нуля госзакуп иномарок предлагают в КазАвтоПроме

25.07.2018 13:25   829   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов предложил довести до нуля государственные закупки автомобилей иностранного производства.

«Покупка зарубежных авто со стороны госорганов снизилась до 5%... Наш союз ратует за то, чтобы снизить этот процент до нуля, поскольку это общепринятая во всех без исключения странах, развивающих автопром, практика. Один из краеугольных элементов отраслевого развития – это преференции в рамках госзакупок, поэтому вы выступаем за то, чтобы восстановить ограничение на приобретение иностранных автомобилей, которые были упразднены в 2017 году, и тогда эта цифра сократится с 5% до нуля», - сказал он на пресс-конференции 25 июля.

Он уточнил, что речь идет главным образом о закупках седанов представительского класса.

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«Несмотря на тот всплеск закупок автомобилей иностранного происхождения, который мы наблюдали в 2017 году, абсолютное большинство госструктур приобретали и приобретают авто отечественного производства. В Астане, возможно, это не столь очевидно, но в регионах вы по парку госструктур можете судить, что в рамках тендерных закупок основную часть конкурсов выигрывает отечественный производитель», - отметил Олег Алферов.

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Доля автомобилей иностранного производства снизилась в первом полугодии текущего году до 5% с 12% в 2017 году. В первом полугодии 2017 года госструктурами было приобретено 375 автомобилей иностранного производства на 4 млрд тенге, в первом полугодии 2018 года – 92 автомобиля на 677 млн тенге.

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«Стоит, что тот диалог, который наш Союз ведет с представителями мажилиса (парламента), с представителями профильного министерства, министерства финансов и правительства в целом приносит свои плоды и мы рассчитываем, что наши предложения по внесению поправок в закон «Об осуществлении государственных закупок» будут приняты и это позволит усовершенствовать механизм осуществления закупок служебной техники государственными структурами», - сказал Олег Алферов.

Если говорить о сельской местности, то в рамках этих конкурсов закупаются в основном внедорожники Лада 4X4, который является бестселлером не только на рынке, где рядовой потребитель осуществляет свой выбор, но и на рынке госзакупок.

«В международных рейтингах надежности те марки, которые представлены на отечественном рынке и приобретаются госструктурами, зачастую опережают бренды, которые импортируются на территорию Казахстана. Все-таки в этих 5%, которые мы наблюдаем с начала года в госсзакупках, то там среди иностранных марок лидирует Тойота. Но в общем объеме госзакупок лидирующие позиции будут занимать такие марки, как Лада, КИА, Шкода. Самый дорогой автомобиль, приобретенный в 2018 году – это Тойота Ланд Крузер 200, в количестве 2 штуки, приобретенные РГП «Казахавтодор» комитета автомобильных дорог (министерства по инвестициям и развитию) по цене свыше 27 млн тенге каждый. Это модель-рекордсмен в части стоимости среди приобретенных за рубежом, по автомобилям локального производства не готов сейчас дать ответ», - резюмировал Олег Алферов.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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