Subaru обвинили в фальсификации данных топливной эффективности авто

Компания Subaru изменяла результаты проведенного тестирования по топливной эффективности автомобилей, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в Subaru.

После этого в Subaru заявили о проведении проверки на предмет фальсификации данных. Со стороны инвесторов последовала довольно негативная реакция: акции Subaru на Токийской фондовой бирже по итогам торгов среды, 20 декабря, обвалились на 7%.

В случае подтверждения данной информации в дальнейшем Subaru станет очередной компанией Японии, которая фальсифицировала данные относительно своей продукции.

В течение 2017 г. выяснилось, что подобной практикой занимались такие японские компании, как Kobe Steel, Nissan Motor, Mitsubishi Materials Corp и Torbay Industries.

Фото: shutterstock.com