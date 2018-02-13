В январе казахстанцы купили свыше 3 тысяч новых авто на сумму $74 млн

По итогам первого месяца 2018 года официальными дилерами было реализовано 3 122 автомобиля, что на 36,5% выше январского показателя 2017 года. Казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $73,9 млн, что на 43,2% выше показателя годичной давности, сообщает «КазАвтоПром».

1 883 автомобиля (60,3%), реализованных в январе, пришлось на импорт, 1 239 покупателей (39,7%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам января 31,4% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 16,1% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 9,7%, Toyota City Алматы (6,1%), Allur Auto (2,7%), Тойота Центр Жетысу(2,4%), Автодом Костанай (2,2%), Shym Auto (1,7%), ART Auto (1,6%) и Тарлан Авто (1,4%)

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе т.г. продемонстрировали жители городов Алматы (745 реализованных автомобилей), Астана (517 ед.), Костанай (278 ед.), Атырау (258 ед.), Шымкент (220 ед.), Караганда (158 ед.), Уральск (148 ед.), Актобе (139 ед.), Усть-Каменогорск (132 ед.) и Актау (122 ед.).

Lada, Toyota и Ravon стали самыми популярными брендами в Казахстане

«Традиционно наименее активный месяц года принес рост рыночных продаж более чем на треть. Эта динамика объясняется прежде всего эффектом низкой базы начала 2017 года.

С другой стороны, достигнутые цифры в немалой степени обусловлены продолжением роста нефтяных цен и укреплением тенге, которые наметились в отчетный месяц. Именно эти фундаментальные факторы предопределят динамику спроса в наступившем году. Вместе с тем, уже сегодня очевиден устойчивый курс на укрепление позиций локальных производителей – 40% покупателей в январе отдали предпочтение моделям, выпускаемым внутри страны. Их линейка неуклонно расширяется, а дополнительное финансирование программы льготных кредитов обеспечивает более привлекательные условия покупки казахстанских автомобилей», -комментирует председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана Олег Алфёров.