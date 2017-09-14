В августе в Казахстане продажи легковых авто выросли на 28%

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» информирует об итогах работы участников рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-августе 2017 года.

Сбыт по итогам августа текущего года (4 560 единиц) превысил прошлогоднее значение на 28,1%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам августа составил $107,2 млн, достигнув наивысшего значения с начала года и превысив итоги годичной давности на 41,6%.

По результатам отчетного периода официальными дилерами был реализован 27 451 автомобиль, что на 2,1% ниже аналогичного показателя 2016 года. По итогам 8 месяцев казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $672,3 млн, что на 35,7% выше аналогичного показателя 2016 года.

18 379 автомобилей (67%), реализованных по итогам семи месяцев, пришлось на импорт, 9 072 покупателей (33%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota: за 8 месяцев 2017 г. на территории республики продано 5 787 автомобилей японской марки. Сбыт моделей Lada составил 4 898 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 2 248 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (1 767 ед.) и Renault (1 723 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также KIA (1 530 ед.), GAZ (1 482 ед.), UAZ (1 262 ед.), Chevrolet (1 023 ед.) и Nissan (992 ед.).

За 3 года в Казахстане продажи легковых авто упали в 6 раз

В рейтинге легковых моделей лидируют седан Toyota Camry (2 203 ед.), внедорожник Lada 4x4(1 675 ед.) и Ravon Nexia (1 186 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей Lada Granta (1 069 ед.) и Toyota Rav4 (1019 ед.).

Среди моделей, вошедших в первую двадцатку потребительских предпочтений, также Lada Largus (906 ед.), Renault Duster (810 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (739 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (725 ед.), Ravon R4 (658 ед.), Volkswagen Polo (651 ед.), Toyota Corolla (628 ед.), Hyundai Creta (533 ед.), Renault Sandero (473 ед.), Hyundai Tucson (469 ед.), Lada Vesta (445 ед.), Hyundai Elantra (421 ед.), Chevrolet Cruze (390 ед.), Lexus LX (367 ед.) и KIA Optima (338 ед.).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 29,4% всех покупателей предпочитает приобретать легковые автомобили (включая LCV) в сети этой группы. 16% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 9,3%, Toyota City Алматы (5%), Allur Auto (4,4%), Mercur Auto (3,2%), Тойота Центр Жетысу (2,3%), Aster Auto (2,2%), Урал-Кров (1,9%) и Лексус Алматы (1,4%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-августе т.г. продемонстрировали жители городов Алматы (6 667 реализованных автомобилей), Астана(5 310 ед.), Шымкент (1 853 ед.), Атырау (1 853 ед.), Костанай (1 647 ед.), Караганда (1 588 ед.), Усть-Каменогорск (1 452 ед.), Уральск (1 385 ед.), Актобе (1 056 ед.) и Актау (1 040 ед.).

В Казахстане вновь принимают старые автомобили за денежную компенсацию