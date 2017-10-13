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За 9 месяцев казахстанцы приобрели 32,2 тыс. легковых авто на сумму $785,4 млн

13.10.2017 09:36   728   0

По итогам трех кварталов т.г. официальными дилерами был реализован 32 181 автомобиль, что на 2,9% выше аналогичного показателя 2016 года. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $785,4 млн, что на 36,2% выше аналогичного показателя 2016 года, передает пресс-служба союза "КазАвтоПром".

Сбыт по итогам сентября текущего года (4 730 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 47,2%, значение августа текущего года – на 3,7%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам сентября достиг $113,1 млн, превысив итоги годичной давности на 39,3%.

21 531 автомобиль (66,9%), реализованных по итогам девяти месяцев, пришлось на импорт, 10 650 покупателей (33,1%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota: за январь-сентябрь 2017 г. на территории республики продано 6 839 автомобилей японской марки. Сбыт моделей Lada составил 5 691 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 2 846 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (2 291 ед.) и Renault (1 933 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (1 764 ед.), KIA (1 696 ед.), UAZ (1 383 ед.), Nissan(1 172 ед.) и Chevrolet (1 169 ед.).

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В рейтинге легковых моделей лидируют седан Toyota Camry (2 596 ед.), внедорожник Lada 4x4 (1 874 ед.) и Ravon Nexia (1 588 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей Lada Granta (1 236 ед.) и Toyota Rav4 (1 132 ед.).

Среди моделей, вошедших в первую двадцатку потребительских предпочтений, также Lada Largus (1 092 ед.), Renault Duster (902 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (878 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (867 ед.), Ravon R4 (796 ед.), Volkswagen Polo (757 ед.),Toyota Corolla (750 ед.), Hyundai Elantra (635 ед.), Hyundai Creta (626 ед.), Lada Vesta (583 ед.), Hyundai Tucson (561 ед.),Renault Sandero (542 ед.), Lexus LX (410 ед.), Chevrolet Cruze (406 ед.) и Toyota Hilux (357 ед.).

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Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 28,6% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 16,7% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 9,1%, Toyota City Алматы (5,1%), Allur Auto (4,3%), Mercur Auto (3,3%), Тойота Центр Жетысу (2,4%), Aster Auto (2,2%), Урал-Кров (1,9%) и Лексус Алматы (1,4%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-сентябре т.г. продемонстрировали жители городов Алматы (8 017 реализованных автомобилей), Астана (6 115 ед.), Шымкент (2 171 ед.), Атырау (2 148 ед.), Костанай (1 979 ед.), Караганда (1 798 ед.), Усть-Каменогорск (1 642 ед.), Уральск (1 594 ед.), Актау (1 243 ед.) и Актобе (1 211 ед.).

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  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
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    7

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Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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