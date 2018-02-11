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Новые рестораны Алматы в феврале

11.02.2018 19:00   572   0 Автор: Ольга Знаменская

В нашем январском обзоре 5 новых мест: ресторан скандинавской кухни, бар с таинственным названием, два ресторана, которые могут побороться за звание самого аутентичного восточного заведения и новый проект от сети AB Restaurants.

Ресторан Rokt.  Адрес: Абылай хана пр—т, 83

О том, как выглядит интерьер в скандинавском стиле знают многие, а о том, как выглядит, и главное, какова на вкус скандинавская кухня, осведомлены далеко не все. Между тем, она невероятно полезная, сытная и питательная, ведь ее отличительной чертой является широкое использование свежайшей рыбы и других морепродуктов.

Владельцы ресторана Rokt наслышаны о ее удивительных свойствах, именно поэтому в меню их нового заведения много блюд приготовленных из морских даров, по старинным домашним рецептам, на открытом огне или в коптильных печах. Палтус, форель, кефаль, лангустин и устрицы – здесь можно заказать самые любимые лакомства норвежцев и жителей других северных стран.

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Интерьер заведения оформлен в аутентичном стиле, в нем много природных материалов и приглушенных тонов. Освещение – ненавязчивое.

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Важная информация для тех кто ценит время: в будние дни в ресторане можно отведать бизнес-ланчи по цене от 1580 тенге. Время ожидания – 5-10 минут. По выходным гости могут насладиться живой музыкой.

Resto bar 111. Адрес: мкр. «Самал–2», 111, ТРЦ Dostyk Plaza

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Модное место  – именно такое словосочетание приходит на ум при первом посещении бара с таинственным названием. Его фишка – невероятно вкусные коктейли (по цене 2000 тенге в обычные дни, 1000 тенге по средам) и действительно необычный интерьер с большим обилием зелени и креативных деталей. Так, например, плафоны свисающих люстр здесь больше походят на скорлупу яиц дизонавров (это уж если совсем углубляться в ассоциации).

Кухня в заведении преимущественно европейская. Салаты, пасты, супы, брускетты, стейки и невероятной красоты десерты – выбор этих блюд очень велик. Любители хорошего кофе обязательно оценят редкие сорта этого популярного напитка — бразильский бурбон сантос, эфиопский сидамо и ямайский Blue Mountain. 

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Чайхана Navat. Адрес: пр.Достык, 48

Заведения с восточной кухней всегда были в почете у алматинцев. Именно поэтому еще один ресторан, где подают плов из ягненка, мампар, куырдак по-домашнему, ароматную самсу и сочные шашлыки, никак не может быть лишним. Тем более, когда он открывается в центре города, а не где-нибудь на окраине.

Помещение, в котором расположился ресторан, долго пустовало. Сейчас же, это очень теплое и уютное место с ярким интерьером. Турецкие лампы, узбекские ковры, топчаны и национальная одежда – такой колорит Востока ни с чем не перепутаешь.

Ресторан 12 Muqam. Адрес: ул. Желтоксан, 148

Сеть ресторанов 12 Muqam уже 8 лет работает в  Астане и вот наконец настало время для того, чтобы одно из заведений сети появилось на просторах нашего города. В основном в ресторане подаются блюда уйгурской национальной кухни: всеми любимый лагман, ганфан (790 тенге), суп вандзы тан с жареными тефтелями (550 тенге), мясо в казане (1500 тенге), и многое другое.  Все блюда готовятся по оригинальной рецептуре и за невероятно короткое время. Также к плюсам ресторана можно отнести и размер порций – они очень большие и сытные.

Кафе с мужским характером

К тому же, в ожидании заказа вам никогда не будет скучно. Хотя бы потому, что здесь можно скоротать время за разглядыванием убранства зала. Помещение в двух уровнях со вкусом украшено разноцветными вазами, тарелками, статуэтками, живописью и настенными росписями. В субботу и воскресенье в ресторане проходят музыкальные и поэтические вечера.

Ресторан «Афиша». Адрес: ул. Кабанбай батыра, 83

Новое детище казахстанского ресторатора Аскара Байтасова и московского су-шефа и ресторатора Александра Прошенкова обещает стать поистине культовым заведением в городе. И для такого громкого заявления есть как минимум две причины. Во-первых, потому что его окна выходят на улицу Панфилова, которая с недавних пор стала пешеходной (посмотреть на второй Арбат съезжаются не только горожане, но и приезжие), а во-вторых, концепция ресторана продумана так, что в него хочется возвращаться снова и снова. И дело даже не в шикарном интерьере, стиль которого очень трудно определить (это невероятно лаконичное смешение модерна, классики и барокко), и даже не в авторской кухне, в которой все продумано до мелочей. Скорее, все дело в самой атмосфере. Витражные окна, камины, спокойный и мягкий свет, лепнина на потолке, полотна на стенах – все это создает ощущение небывалого комфорта и уюта.

В меню простые и на первый взгляд привычные европейские блюда, правда в новой интерпретациии. Креветки здесь подаются с муссом из пармезана и лимона, бургер Афиша состоит из  кленового бекона и сыра чеддер, а палтус выкладывается на тарелку по соседству с копченым йогуртом, устричными грибами и хрустящей капустой кейл…Стоит ли говорить о том, что всю эту красоту нужно попробовать хотя бы раз в жизни?

Фото: Офелия Жакаева

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