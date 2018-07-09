Акимат Алматы потратил на арт-объект «Белка» 15 млн тенге

Попавшая в казахстанскую книгу рекордов КИнЭСа эко-скульптура «Белки» с площади перед «Атакентом», как самый большой эко-арт объект в Алматы обошелся в 23 млн тенге. Из них 15 млн выделено из средств акимата города.

«На «Белку» из средств акимата города выделено 15 млн тенге, остальные средства – агентства. Кроме того, нам все еще нужна активная финансовая поддержка для завершения других арт-объектов», - отметила директор креативного агентства «FUNK» Майра Измайлова.

Заместитель руководителя управления культуры акимата Алматы Найля Мулюкова отметила, что в общей сложности все арт-объекты, устанавливаемые в городе, проведение конкурса и оплата гонораров художникам и скульпторам составила 78 млн тенге.

Отмечается, что изначально по замыслу художника Алекса Ринслера, белку предстояло сжечь, но в Алматы решили иначе – она будет демонтирована.

Авторы соломенной эко-скульптуры отметили, что пожаробезопасность объекта на должном уровне – солома пропитана специальным средством, препятствующим возгоранию. Кроме того, «Белка» оборудована капсулами со специальной жидкостью, препятствующей возгоранию, которые при температуре свыше 90 градусов взрываются и предотвращают возгорание.

Скульптура «Белка» попала в Казахстанскую книгу рекордов

Фото: Facebook/ Art Energy Almaty