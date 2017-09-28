Фильм «Матильда» покажут в Казахстане

Историческая драма режиссера Алексея Учителя «Матильда» разрешена к показу в Казахстане. Об этом стало известно после того, как в Астане состоялся показ фильма для чиновников из Министерства культуры и спорта РК и экспертов из Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«Решение о прокате фильма в Казахстане было принято после просмотра, на основании понимания контента. Я рад, что на него не повлияло информационное поле, сложившееся после вокруг «Матильды». Конечно, это не семейное кино. Это фильм для взрослой, думающей аудитории», - рассказал генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко.

Фильм будет показан во всех кинотеатрах Казахстана, для него будут установлены возрастные ограничения 16+. Драма «Матильда» рассказывает об отношения цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. В широкий прокат картина выйдет 26 октября.