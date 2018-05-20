Казахстанка стала лучшей актрисой Каннского фестиваля

Приз в номинации "лучшая ж​енская роль" на 71 Каннском кинофестивале получила актриса из Казахстана Самал Еслямова. Ранее, актриса уж​е снималась в другом фильме отмеченном на фестивале.

Актриса сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Картина была приглашена в главный конкурс Каннского кинофестиваля после того, как отборочная комиссия просмотрела первые 40 минут еще неготового фильма.

По словам сценариста «Айки» Геннадия Островского, «сам факт, что картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, будучи неготовой, о многом говорит. Не знаю, были ли еще такие примеры».

Сюжет «Айки» - история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает. Главную роль исполнила Самал Еслямова.

Актриса Самал Еслямова родилась 1 сентября 1984 года в Петропавловске. Окончила актёрский факультет ГИТИС в 2011 году.

Ранее она играла в фильме «Тюльпан», в 2008 году завоевавший главный приз конкурса «Особый взгляд» в Каннах, приз молодёжного жюри, приз министерства образования Франции.

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Фото: ria.ru