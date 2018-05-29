Валюта нал
USD 329.20 329.80
RUB 5.29 5.32
EUR 386.00 387.55
Валюта бирж
USD/KZT
329.38
+0.001%
EUR/KZT
380.1
+0.012%
RUB/KZT
5.25
+0.008%
EUR/USD
380.1
+0.012%
EUR/CHF
380.1
+0.012%
EUR/JPY
380.1
+0.012%
GBP/USD
436.63
+0.006%
USD/CHF
329.38
+0.001%
USD/JPY
329.38
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.38 380.1 5.25
+0.001% +0.012% +0.008%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Казахстанский фильм «Однажды в детском доме» получил Гран-при в России

29.05.2018 17:08   720   0

Художественный фильм «Однажды в детском доме», снятый кинокомпанией «Tanaris Production» по заказу Министерства культуры и спорта РК получил Гран-при на Международном кинофестивале «Свет миру» в России, сообщает пресс-служба АО «Казахфильм».

Над картиной работали режиссеры: Серик Абишев и Руслан Магомадов.

Работу по продвижению фильма на международных  фестивалях осуществляет киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова.

«Однажды в детском доме» - это история о человеке - преступнике, который был арестован и летит из Кореи в Европу в сопровождении конвоира, но по воле случая самолет делает вынужденную посадку в небольшом городе Казахстана. Несмотря на множество попыток сбежать, главного героя постоянно останавливает одно – спустя много лет он вновь оказывается там, откуда так хотел убежать – в детском доме. Взрослые и дети разных национальностей, преодолев взаимное отчуждение, находят путь к сердцу друг друга и дают кинозрителям понять, что нет ничего более ценного, чем дружба и любовь человека к другому человеку.

Самал Еслямова: «Я расстроилась, услышав свое имя»...
Самал Еслямова привезла на родину в Петропавловск «Золотую пальмовую ветвь», полученную из рук председателя жюри 71-го Каннского кинофести...

«Я очень благодарен фестивалю «Свет Миру» и его жюри, за высокую оценку нашего фильма. Мы вместе с Русланом Магомадовым и со всей командой, которая работала над фильмом, старались сделать наш фильм светлым и добрым»,- сказал сорежиссер фильма Серик Абишев.

Самал Еслямова: «Я расстроилась, услышав свое имя»

Главные роли в фильме исполнили воспитанники детских домов Алматы и Алматинской области, а также дети с Южной Кореи. Большая часть съемок проходила в ВКО. Музыку к фильму написал известный композитор Куат Шильдебаев, в основу которой легла одна из последних саксофонных импровизаций Батырхана Шукенова. 

Напомним, мировая премьера фильма состоялась в рамках 64-го Международного кинофестиваля Мангейм-Хайдельберг в Германии, где картина была представлена в международном конкурсе. В 2016 году юный актер Амангельды Кусаинов получил приз «За лучшую детскую роль» на международном кинофестивале «КиноМалыШок».

В фильме снимались: Нуржуман Ихтымбаев, Войтек Соларз Антони (Польша), Жанель Макажанова, Бахытжан Альпеисов, Ева Бехер, Асхат Кучинчиреков, Катрин Монтондо (Бельгия), Арвидас Дапшиш(Польша), Аманкелды Кусаинов, Александра Натахина, Валентина Баширова, Николай Харлов, Леонид Морозов, Тамила Худайбердиева, Ханбюль Сео, Енок Ким, Сумин Ким, Чана Чой и другие.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    123

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    111

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    325

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное