Казахстанский фильм «Однажды в детском доме» получил Гран-при в России

Художественный фильм «Однажды в детском доме», снятый кинокомпанией «Tanaris Production» по заказу Министерства культуры и спорта РК получил Гран-при на Международном кинофестивале «Свет миру» в России, сообщает пресс-служба АО «Казахфильм».

Над картиной работали режиссеры: Серик Абишев и Руслан Магомадов.

Работу по продвижению фильма на международных фестивалях осуществляет киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова.

«Однажды в детском доме» - это история о человеке - преступнике, который был арестован и летит из Кореи в Европу в сопровождении конвоира, но по воле случая самолет делает вынужденную посадку в небольшом городе Казахстана. Несмотря на множество попыток сбежать, главного героя постоянно останавливает одно – спустя много лет он вновь оказывается там, откуда так хотел убежать – в детском доме. Взрослые и дети разных национальностей, преодолев взаимное отчуждение, находят путь к сердцу друг друга и дают кинозрителям понять, что нет ничего более ценного, чем дружба и любовь человека к другому человеку.

«Я очень благодарен фестивалю «Свет Миру» и его жюри, за высокую оценку нашего фильма. Мы вместе с Русланом Магомадовым и со всей командой, которая работала над фильмом, старались сделать наш фильм светлым и добрым»,- сказал сорежиссер фильма Серик Абишев.

Самал Еслямова: «Я расстроилась, услышав свое имя»

Главные роли в фильме исполнили воспитанники детских домов Алматы и Алматинской области, а также дети с Южной Кореи. Большая часть съемок проходила в ВКО. Музыку к фильму написал известный композитор Куат Шильдебаев, в основу которой легла одна из последних саксофонных импровизаций Батырхана Шукенова.

Напомним, мировая премьера фильма состоялась в рамках 64-го Международного кинофестиваля Мангейм-Хайдельберг в Германии, где картина была представлена в международном конкурсе. В 2016 году юный актер Амангельды Кусаинов получил приз «За лучшую детскую роль» на международном кинофестивале «КиноМалыШок».

В фильме снимались: Нуржуман Ихтымбаев, Войтек Соларз Антони (Польша), Жанель Макажанова, Бахытжан Альпеисов, Ева Бехер, Асхат Кучинчиреков, Катрин Монтондо (Бельгия), Арвидас Дапшиш(Польша), Аманкелды Кусаинов, Александра Натахина, Валентина Баширова, Николай Харлов, Леонид Морозов, Тамила Худайбердиева, Ханбюль Сео, Енок Ким, Сумин Ким, Чана Чой и другие.