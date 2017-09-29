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Премия L’Officiel Awards 2017 выбрала лучших

29.09.2017 18:53   528   0 Автор: Ольга Знаменская

Вчера в Алматы прошла первая ежегодная премия L’Officiel Awards 2017, организаторами которой выступили компания Lexus Kazakhstan и журналы L’Officiel и L’Officiel Hommes. В этом году было заявлено 13 номинаций - «Бизнесмен», «Топ-менеджер», «Ресторатор», «Режиссер», «Актер», «Актриса», «Арт-событие», «Дизайнер», «Спортивный клуб», «Национальный бренд», «Событие года», «Меценат года» и «Книга года».

Организаторы пояснили, что новая премия создана для того, чтобы выявить самых достойных представителей культуры, искусства, кино, спорта и бизнеса. Участников голосования определили сами организаторы, а «счастливчиков» выявило открытое онлайн-голосование. В Интернете оно стартовало 8 сентября, а завершилось 26 сентября. Победители в каждой номинации были определены максимальным количеством голосов.

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Сама же церемония награждения прошла в Ballroom отеля TheRitz-Carlton, Almaty. Ведущими яркого запоминающегося вечера, на котором собралась похоже вся элита страны, выступили известные шоумены Арслан Джумаев и Адам Гиль. Один за одним на сцену под громкие аплодисменты выходили номинанты и победители. Так, глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин победил в номинации «Топ-менеджер года». Конкуренцию ему составил президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов, председатель правления «Народного банка» Умут Шаяхметова и вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Аманбек Кульчиков. «Меценатом года» стала Аружан Саин. В номинации «Лучший режиссер» победил Нуртас Адамбаев, лучшим актером был навзан Ерден Телемисов, а лучшей актрисой – Аружан Джазильбекова. В сфере ресторанного бизнеса победу одержал астанинский ресторатор Гурген Басенцян. Дизайнер Сакен Жаксыбаев победил в номинации «Дизайнер года». Вопреки всем ожиданиям, «Книгой года» была названа не автобиография Баян Есентаевой, а рукопись Ермека Турсунова под названием «Мелочи жизни».

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В рамках вечера также состоялась казахстанская премьера нового купе LC 500 – первого гран-туризмо в истории автомобильной компании Lexus. Гости вечера, среди которых было немало почитателей марки, стали свидетелями светового танцевального шоу, которое сопровождалось уникальным видеорядом.

«Хотелось бы отметить, что журнал L’Officiel уже становится не только культовым изданием в мире, но и в Казахстане. Сегодня мы провели поистине национальную премию, участников которой выбирала вся страна. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Я надеюсь, что номинанты достойны своей победы. Подобное голосование является наиболее объективным критерием оценки деятельности каждого участника премии. Надеемся, что в следующем году L’Officiel Awards состоится вновь, и выйдет на новый уровень», - прокомментировал Бейбит Алибеков, главный редактор журнала L’Officiel Hommes Kazakhstan.

В завершении премии на сцене выступил хедлайнер вечера – известный британский R’n’B исполнитель Jay Sean. Звезда исполнил свои лучшие хиты – RideIt, Down, Do You Remeber, Tonight и другие композиции.

Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошлись по красной дорожке в Астане

Фото: Офелия Жакаева

 

 

 

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