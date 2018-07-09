Валюта нал
USD 341.70 342.50
RUB 5.43 5.47
EUR 398.00 399.50
Валюта бирж
USD/KZT
343.48
-0.000%
EUR/KZT
404.17
-0.007%
RUB/KZT
5.48
-0.009%
EUR/USD
404.17
-0.007%
EUR/CHF
404.17
-0.007%
EUR/JPY
404.17
-0.007%
GBP/USD
457.93
-0.007%
USD/CHF
343.48
-0.000%
USD/JPY
343.48
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.48 404.17 5.48
-0.000% -0.007% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Скульптура «Белка» попала в Казахстанскую книгу рекордов

09.07.2018 19:59   704   1 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

На площади перед «Атакентом» появилась 12-метровая белка из соломы, весом более 12 тонн, которая будет «жить» около 9 месяцев. Кроме «Белки» в городе до конца года появится еще 15 арт-объектов - скульптур.

«Это замечательное событие в жизни города. «Белка» - большой арт-объект и она достойна занесения в «Казахстанскую книгу рекордов КИнЭСа». Сертификаты выданы за установку и изготовление самого большого эко-арт объекта в городе Алматы», - отметил директор департамента регистрации рекордов Казахстанской книги рекордов Бахытжан Тастулеков.

«Надеюсь, белка станет счастливым прецедентом и ее полюбят и дети и взрослые», - отметила заместитель руководителя управления культуры акимата Алматы Найля Мулюкова.

Инсталляция будет временной и сможет продержаться в течение 9 месяцев.

Победителей кинофестиваля «Евразия» объявили в Астане...
В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялось торжественное закрытие XIV Международного кинофестиваля «Евразия», сообща...

По словам художника, плейсмейкера Алекса Ринслера (Великобритания) над скульптурой в течение 3 недель работали 25 человек. «Совсем немного осталось до завершения - мелкие детали. Я создаю инсталляции разных животных в городах, хочу рассказать историю, как они переместились в города, также, как и люди около 100 лет назад. Перебравшись в города, животные сталкиваются с такими же сложностями, как и люди – выжить, найти пропитание. Создавая белку такого масштаба, мы как будто меняемся с животным местами – теперь она как бы смотрит на нас с высоты. Обычно монументы посвящены людям, лидерам. Белка - скульптура для обычных жителей, для нас, для семьи. Для меня как для художника это интересный проект. Эта инсталляция временная, она продержится около 9 месяцев и неизбежно изменится – уже через пару месяцев от влияния окружающей среды она изменится. Именно это место было выбрано потому, что «Атакент» - одна из визитных карточек города», - рассказал .

Материалы по теме

Акимат Алматы потратил на арт-объект «Белка» 15 млн тенге

Победителей кинофестиваля «Евразия» объявили в Астане

В Алматы открыли памятник Виктору Цою

Казахстанский фильм «Однажды в детском доме» получил Гран-при в России

Самал Еслямова: «Я расстроилась, услышав свое имя»

Акимат Алматы потратил на арт-объект «Белка» 15 млн тенге

Вес соломенной «белки» - 12-13 тонн. «Высота скульптуры примерно 12 метров. Чтобы ее соорудить использовано около 7 тонн металла, а также 3,5-4 тонны древесины и примерно столько же ушло соломы. Вместе со всеми деталями и материалами вес белки около 12-13 тонн», - рассказал художник Мариус Янсен Ван Вуурен (ЮАР).

С казахстанской стороны в рамках проекта «Теплый город» благодаря которому и создана «белка», появится еще десяток интересных объектов, куратором которых станет известный скульптор Эдуард Казарян.

«Мне посчастливилось быть куратором с казахстанской стороны проекта «Теплый город». Первая скульптура задала темп и уровень. Утром я посмотрел отзывы в интернете - для меня было очень важно – «белка» не оставила людей равнодушными, много вопросов и это замечательно. Ряд работ будет установлен в городе. Это скульптурные произведения, и МАФы (малые архитектурные формы) – цель всколыхнуть души людей. Объекты могут показаться странными и каждый, появляясь, будет удивлять людей», - отметил скульптор Эдуард Казарян.

По его словам, в городе появится библиотека в форме яблока, где книги находятся в общем доступе для людей. Интересная инсталляция «Рождение седла» - своего рода образ детской лошадки, на которую будет водружено бронзовое седло, своего рода момент истории города, который можно будет зафиксировать.

Победителей кинофестиваля «Евразия» объявили в Астане

В данный момент 15 работ реализуются в городе в районе «золотого квадрата».

Фото: Facebook/ Art Energy Almaty

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    19

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    31

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    31

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    47

Цифра дня
2,5 млн
казахстанцев
не участвуют в пенсионной системе
Цитата дня
У меня к традиционным СМИ очень высокий уровень доверия, другое дело, что проблему фэйк-ньюс с каждым годом обсуждают и боюсь, что эта тенденция продолжится
Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное