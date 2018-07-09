Скульптура «Белка» попала в Казахстанскую книгу рекордов

На площади перед «Атакентом» появилась 12-метровая белка из соломы, весом более 12 тонн, которая будет «жить» около 9 месяцев. Кроме «Белки» в городе до конца года появится еще 15 арт-объектов - скульптур.

«Это замечательное событие в жизни города. «Белка» - большой арт-объект и она достойна занесения в «Казахстанскую книгу рекордов КИнЭСа». Сертификаты выданы за установку и изготовление самого большого эко-арт объекта в городе Алматы», - отметил директор департамента регистрации рекордов Казахстанской книги рекордов Бахытжан Тастулеков.

«Надеюсь, белка станет счастливым прецедентом и ее полюбят и дети и взрослые», - отметила заместитель руководителя управления культуры акимата Алматы Найля Мулюкова.

Инсталляция будет временной и сможет продержаться в течение 9 месяцев.

По словам художника, плейсмейкера Алекса Ринслера (Великобритания) над скульптурой в течение 3 недель работали 25 человек. «Совсем немного осталось до завершения - мелкие детали. Я создаю инсталляции разных животных в городах, хочу рассказать историю, как они переместились в города, также, как и люди около 100 лет назад. Перебравшись в города, животные сталкиваются с такими же сложностями, как и люди – выжить, найти пропитание. Создавая белку такого масштаба, мы как будто меняемся с животным местами – теперь она как бы смотрит на нас с высоты. Обычно монументы посвящены людям, лидерам. Белка - скульптура для обычных жителей, для нас, для семьи. Для меня как для художника это интересный проект. Эта инсталляция временная, она продержится около 9 месяцев и неизбежно изменится – уже через пару месяцев от влияния окружающей среды она изменится. Именно это место было выбрано потому, что «Атакент» - одна из визитных карточек города», - рассказал .

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Вес соломенной «белки» - 12-13 тонн. «Высота скульптуры примерно 12 метров. Чтобы ее соорудить использовано около 7 тонн металла, а также 3,5-4 тонны древесины и примерно столько же ушло соломы. Вместе со всеми деталями и материалами вес белки около 12-13 тонн», - рассказал художник Мариус Янсен Ван Вуурен (ЮАР).

С казахстанской стороны в рамках проекта «Теплый город» благодаря которому и создана «белка», появится еще десяток интересных объектов, куратором которых станет известный скульптор Эдуард Казарян.

«Мне посчастливилось быть куратором с казахстанской стороны проекта «Теплый город». Первая скульптура задала темп и уровень. Утром я посмотрел отзывы в интернете - для меня было очень важно – «белка» не оставила людей равнодушными, много вопросов и это замечательно. Ряд работ будет установлен в городе. Это скульптурные произведения, и МАФы (малые архитектурные формы) – цель всколыхнуть души людей. Объекты могут показаться странными и каждый, появляясь, будет удивлять людей», - отметил скульптор Эдуард Казарян.

По его словам, в городе появится библиотека в форме яблока, где книги находятся в общем доступе для людей. Интересная инсталляция «Рождение седла» - своего рода образ детской лошадки, на которую будет водружено бронзовое седло, своего рода момент истории города, который можно будет зафиксировать.

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В данный момент 15 работ реализуются в городе в районе «золотого квадрата».

Фото: Facebook/ Art Energy Almaty