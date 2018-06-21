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В Алматы открыли памятник Виктору Цою

21.06.2018 20:11   1123   0

В Алматы установили памятник лидеру культовой группы «Кино» Виктору Цою, передает МИА «Казинформ».

Открытие монумента состоялось 21 июня, в день рождения основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.

Как отмечается, монумент установлен на месте, где проходили съемки фильма «Игла» с участием музыканта.

Скульптура выполнена размером в человеческий рост, стоит на небольшом постаменте так, чтобы не была выше прохожих. Таким образом, создается ощущение, что скульптура - это просто задумавшийся прохожий.

Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 года. В 15 лет он окончил среднюю художественную школу, позже был исключен из художественного училища имени В. Серова (ныне имени Николая Рериха) за неуспеваемость. После чего Цой поступил в СГПТУ-61 на специальность «резчик по дереву». В разное время он играл в нескольких группах. Летом 1981 года Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский образовали группу «Гарин и Гиперболоиды». Однако вскоре Валинского призвали в армию, и состав поменял свое название: так появилась группа «Кино».

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Касым - Жомарт Токаев
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан
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