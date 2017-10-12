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В Алматы стартовала Kazakhstan Fashion Week SS 2018

12.10.2017 16:00   315   0 Автор: Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Вчера сразу на двух алматинских локациях прошли показы молодых дизайнеров в рамках Казахстанской недели моды. Коллекции посвящены весне-лету 2018 года.

В первый день KFW стилисты, байеры, фотографы, журналисты и просто люди, неравнодушные к отечественной модной индустрии смогли оценить коллекции 7 дизайнеров. Всего же за три дня на подиуме Kazakhstan Fashion Week 2018 будет представлено двадцать модных коллекций от ведущих казахстанских и зарубежных дизайнеров.

Итак, открывшая дневные показы коллекция молодого казахстанского дизайнера Акмарал Диханбаевой (DIKHAN) получила название «Золото или Серебро». Ее отличительной чертой стали вышивки и аппликации ручной работы. В цветовой палитре девушка использовала черный и белый цвета, глубокий синий и, конечно же, серебристый и золотой. Теплый кашемир, искусственная кожа, шелк и замша создали на подиуме атмосферу нежности, тепла и уюта, но вместе с тем продемонстрировали юношеское бунтарство, присущее молодым представительницам прекрасного пола. 

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Источником вдохновения для дизайнера Тохтара Сейлбекова (TOSI) стала Центральная Азия, природный колорит и дух кочевников. Летние пальто прямого или нарочито свободного кроя из льна, спортивные костюмы, брюки из трикотажа, а также драпированные платья из крепа – все это есть в его коллекции. Цветовая гамма коллекции - черный, серый и серебристый.

Дизайнер Ерлан Жолдасбеков обратился к традициям восточного костюма, разбавив его современными деталями. В своих работах он использовал хлопок, лен и шелк специальной обработки. Все его изделия свободного кроя. Элементы красного, сиреневого и зеленого цветов смело разбавляют черно-белую гамму.

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Дизайнер Гаухар Ахметова (KIORI) продемонстрировала в этом сезоне коллекцию со сложным и необычным названием «КлеГорПо». При создании нарядов она использовала ткани в клетку, полоску и игривый горошек. Черно-белые тона она разбавила красным.

Фильм «Матильда» покажут в Казахстане

Вечерний показ вчерашнего дня открыл бренд ONE-TO-ONE. Дизайнеры обратились к модным в этом сезоне тенденциям: клетке, оборкам и лоскутным вставкам. Цветовую гамму коллекции составили все оттенки синего. Дополнением к образам стала капсульная коллекция авторских украшений «Ветер свободы» от Кристины Скобиной и Евгении Левицкой, аналитика моды Kazakhstan Fashion Week.

Дизайнер Камила Бах представила на подиуме коллекцию в стиле Business Casual. Ее основу составили наряды офисного стиля с ноткой креатива. Костюмы, рубашки, брюки – деловая и успешная женщина, одетая в вещи от бренда KAMILA BAKH даст фору любому самоуверенному мужчине. Цвета коллекции – базовый белый, цвет синего пиона, балетного пуанта и популярный несколько сезонов подряд Ivory. 

Бренд REVOLTANT, созданный сооснователем KFW Саятом Досыбаевым, объединил на подиуме стиль casual и sport chic. В коллекции использованы такие материалы, как сетка, хлопок и джинса. Головные уборы из фетра были разработаны Петром Вогулкиным, художником по костюмам мастерских Мариинского театра, обувь – грузинскими мастерами Mak Mara, а аксессуарный ряд казахстанским брендом JN Style. Сам г-н Досыбаев признался, что воссозданные в его нарядах футуристические принты – это своеобразная отсылка к необычным картинам казахстанского художника Мырзы Суани. Также символом коллекции стал цветок чертополоха. Этому растению издревле приписывались магические свойства.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
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  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

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    24

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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