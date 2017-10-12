В Алматы стартовала Kazakhstan Fashion Week SS 2018

Вчера сразу на двух алматинских локациях прошли показы молодых дизайнеров в рамках Казахстанской недели моды. Коллекции посвящены весне-лету 2018 года.

В первый день KFW стилисты, байеры, фотографы, журналисты и просто люди, неравнодушные к отечественной модной индустрии смогли оценить коллекции 7 дизайнеров. Всего же за три дня на подиуме Kazakhstan Fashion Week 2018 будет представлено двадцать модных коллекций от ведущих казахстанских и зарубежных дизайнеров.

Итак, открывшая дневные показы коллекция молодого казахстанского дизайнера Акмарал Диханбаевой (DIKHAN) получила название «Золото или Серебро». Ее отличительной чертой стали вышивки и аппликации ручной работы. В цветовой палитре девушка использовала черный и белый цвета, глубокий синий и, конечно же, серебристый и золотой. Теплый кашемир, искусственная кожа, шелк и замша создали на подиуме атмосферу нежности, тепла и уюта, но вместе с тем продемонстрировали юношеское бунтарство, присущее молодым представительницам прекрасного пола.

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Источником вдохновения для дизайнера Тохтара Сейлбекова (TOSI) стала Центральная Азия, природный колорит и дух кочевников. Летние пальто прямого или нарочито свободного кроя из льна, спортивные костюмы, брюки из трикотажа, а также драпированные платья из крепа – все это есть в его коллекции. Цветовая гамма коллекции - черный, серый и серебристый.

Дизайнер Ерлан Жолдасбеков обратился к традициям восточного костюма, разбавив его современными деталями. В своих работах он использовал хлопок, лен и шелк специальной обработки. Все его изделия свободного кроя. Элементы красного, сиреневого и зеленого цветов смело разбавляют черно-белую гамму.

Дизайнер Гаухар Ахметова (KIORI) продемонстрировала в этом сезоне коллекцию со сложным и необычным названием «КлеГорПо». При создании нарядов она использовала ткани в клетку, полоску и игривый горошек. Черно-белые тона она разбавила красным.

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Вечерний показ вчерашнего дня открыл бренд ONE-TO-ONE. Дизайнеры обратились к модным в этом сезоне тенденциям: клетке, оборкам и лоскутным вставкам. Цветовую гамму коллекции составили все оттенки синего. Дополнением к образам стала капсульная коллекция авторских украшений «Ветер свободы» от Кристины Скобиной и Евгении Левицкой, аналитика моды Kazakhstan Fashion Week.

Дизайнер Камила Бах представила на подиуме коллекцию в стиле Business Casual. Ее основу составили наряды офисного стиля с ноткой креатива. Костюмы, рубашки, брюки – деловая и успешная женщина, одетая в вещи от бренда KAMILA BAKH даст фору любому самоуверенному мужчине. Цвета коллекции – базовый белый, цвет синего пиона, балетного пуанта и популярный несколько сезонов подряд Ivory.

Бренд REVOLTANT, созданный сооснователем KFW Саятом Досыбаевым, объединил на подиуме стиль casual и sport chic. В коллекции использованы такие материалы, как сетка, хлопок и джинса. Головные уборы из фетра были разработаны Петром Вогулкиным, художником по костюмам мастерских Мариинского театра, обувь – грузинскими мастерами Mak Mara, а аксессуарный ряд казахстанским брендом JN Style. Сам г-н Досыбаев признался, что воссозданные в его нарядах футуристические принты – это своеобразная отсылка к необычным картинам казахстанского художника Мырзы Суани. Также символом коллекции стал цветок чертополоха. Этому растению издревле приписывались магические свойства.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА