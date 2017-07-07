В Астане определили финалистов конкурса "Поют все!"

В финале чемпионата по караоке «Поют все!» обладательницей главной награды - Кубка акима города Астаны стала студентка КазНУИ Наргиз Кудренова.

Суперфинал был достойным поединком - финалистки прямо на сцене выбирали песни, которые будут исполнять. Студентка КазНУИ Наргиз Кудренова стала обладательницей Кубка акима города Астаны Звание “Чемпиона караоке -2017” также получили Жамал Жиентаева, Асель Тулюбаева. "Когда назвали мою фамилию, для меня это было большой неожиданностью, так как я рассчитывала, что победит другая девушка. Я, конечно же, безумно счастлива. Это был долгий тернистый путь. Всех хочу поздравить с победой, и я очень рада, что этот конкурс всех нас так сблизил", - поделилась Наргиз Кудренова.

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В этом году у Чемпионата появился постоянный зритель. Туранбек Маглаевич не пропустил ни одного концерта, но болел, конечно же, за свою родственницу Зауре Калдыбаеву. "Я всех-всех участников слушал, мне нравилось угадывать, кто есть кто в туре “точь-в-точь”. Вот это конкурс. Бывает, артисты ради денег выступают, а здесь они людям радость приносят - а этого очень мало сейчас в жизни. А вообще мне понравились Дмитрий Вишневский и Жамал Жиентаева", - говорит Туранбек Маглаевич.

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Впервые Чемпионат по караоке «Поют все!» прошел в Астане в 2015 году. Было принято около двухсот заявок на участие. По итогам чемпионата победителями стали Нурлан Тукенов, Денис Ни и Милана Серикова. Молодой талантливой исполнительнице также достался Кубок Акима города Астаны.

Второй год для Чемпионата стал не менее интересным. На финале конкурса 2016 года участники конкурса прошли по красной дорожке и поделились своими впечатлениями и эмоциями. Победителями стали Адис Кулжамбеков (группа "Непрофессионалы, 31+), Базар Толегеннен ("Непрофессионалы, до 30 лет) И, в очередной год, обладательницей Кубка Акима города Астаны стала победительница в группе "Профессионалов". Студентка столичного колледжа искусств Анель Смаилова посвятила эту победу своим родителям.