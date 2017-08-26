Через Facebook распространяется опасный вирус

В компании «Лаборатория Касперского» обнаружили угрозу распространяющуюся в Facebook Messenger. Вирус заставляет пользователей устанавливать вредоносное программное обеспечение.

Злоумышленники взламывают учетные записи пользователей и отправляют друзьям ссылку. При переходе по ней пользователь попадает на страницу с видео, а затем — на подставной сайт в зависимости от браузера.

Пользователям Mozilla Firefox на Windows, предлагается скачать вредоносный файл под предлогом обновления Flash Player, в Google Chrome появляется похожий на YouTube сайт, выдающий ошибку. При попытке нажать на него начинается загрузка расширения, которое, в свою очередь, скачивает опасное ПО. Угроза также распространяется на пользователей операционных систем Linux и MacOS.

В июле исследователи в области интернет-безопасности был обнаружен рекламный ботнет, жертвами которого стали пользователи из России и с Украины. Злоумышленники использовали зараженные компьютеры для продажи ложных переходов по рекламным ссылкам.