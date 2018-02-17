Международный юрточный лагерь заработает в Акмолинской области

Традиции и обычаи казаxского народа, кухню кочевников, воинское искусство, степные уроки выживания и мастерство ремесленников смогут изучить школьники в международном юрточном лагере «Nomads Camp»

«Скауты Великой степи приглашают в международный юрточный лагерь в Акмолинской области. Рад сообщить, что в июне 2018 года в Аккольском райне Акмолинской области откроется международный юрточный лагерь «Nomads Camp», - написал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марат Игалиев на своей страничке в Facebook.

Участники лагеря получают редкую возможность посетить сразу несколько тематических мероприятий и событий, проходящих в одном месте и в одно время. Программа рассчитана на широкую аудиторию и включает огромное количество разнообразных мастер-классов по прикладному искусству, ремесленничеству, национальных игр, исполнение этнической музыки, конных и развлекательных мероприятий и конкурсов.