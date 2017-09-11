Путешествие на Земле Обетованной

Несмотря на то, что лето прошло, наступает бархатный сезон, когда уже не жарко, но еще не холодно и можно провести отпуск легко и приятно. Предлагаем ознакомиться с любопытной и древней страной Израиль, прикоснуться к самым истокам зарождения христианства, ощутить непередаваемую атмосферу центра трех мировых религий - Иерусалима и побывать сразу на трех морях: Средиземном, Красном и Мертвом.

Израиль – это не только многонациональная, но и многоязычная страна. И хотя государственными языками являются иврит и арабский, здесь повсеместно можно услышать и речь разных народов. Кстати, около 20% населения Израиля совершенно свободно говорит на русском. По мнению местных жителей, связано это конечно с «большим» переселением из стран бывшего Союза.

Израиль не самая большая страна и при желании за один приезд можно посетить все ее части, если, конечно, у вас достаточно времени для путешествий. Здесь три крупных города, в каждом их них свыше 500 отелей. Есть города и поменьше, но и в них можно забронировать номер онлайн. Средняя цена номеров в отелях варьируется от 28 до 65 тысяч тенге/сутки. Все зависит от количества звезд и предложений по all inclusive. Правда, чаще всего туристам предлагается завтрак и ужин. А пообедать можно где-нибудь в многочисленных ресторанчиках, кафе, фаст фудах и даже уличных лотках. Каждый торговый центр или небольшой магазин имеет кафетерии, где можно перекусить.

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Особенности израильской кухни

Израильтяне любят вкусно и хорошо поесть. Правда, как признаются сами местные жители, у них нет какой-то своей особой кухни. Вся она состоит из множества разнообразной еды пришлых на эту землю народов. Но где бы вы ни заказывали себе обед, вам обязательно предложат попробовать местный хуммус – это закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят оливковое масло, чеснок, сок лимона, кунжутная паста (тахини) и разные приправы. Существует множество видов хуммуса, но есть его – это целое искусство. Обычно это блюдо подается на всех в одной тарелке, поэтому в Израиле не принято макать хлеб в центр блюда. Хуммус надо захватывать кусочком лепешки с краю и постепенно двигаться к центру. Это вкусное и очень сытное блюдо, которое вполне может заменить полноценный обед. Как правило, стоимость порции хуммуса колеблется от 30 до 50 шекелей, что эквивалентно примерно 2,63 – 4,39 тыс. тенге.

Кстати, нам – среднеазиатским жителям, привыкшим после каждой сытной трапезы баловаться крепким чайком, тяжеловато может быть на Земле Обетованной, поскольку у местных нет привычки все время пить чай. Поэтому не удивляйтесь, когда вместо заказного чая вам принесут кружку кипяченой воды с листьями мяты. Зато здесь в ходу вкусное пенистое пиво (7-12 шекелей/бутылку – чуть более 600-1 000 тенге) или хорошее вино (около 5 тыс. тенге).

Пришельцев бояться — в степь не ходить

Но, вообще, если продолжить рассказ о пище, то стоит отметить, что в Израиле исключительно кошерная еда – дозволенная Торой и приготовленная особым образом. А это значит, что ни в ресторанах при отеле, ни где-то еще вы не встретите сочетание мяса и молока, свинины и отдельных видов пряностей. Впрочем, здесь в изобилие других продуктов и блюд.

Стоимость еды как во всем мире зависит от престижности заведения и выбранного меню. Можно заглянуть на бизнес-ланч и потратить от 3 до 4,6 тыс. тенге, а можно плотно поужинать за 16 тыс. тенге.

Шук – место встреч

Тем, кто предпочитает принцип «дешево и сердито» стоит заглянуть на местные рынки или как говорят местные – «шук», что в переводе с иврита означает «рынок». Еда здесь совсем не дорогая и можно отыскать любое блюдо на любой вкус. Вообще, именно на рынке можно ощутить в полной мере культуру и традиции города. Сюда, кстати, стекаются и туристы, и местные жители. Последние, кстати, особенно мужчины-мусульмане, предпочитают посидеть в холодке за партией в нарды, обстоятельно обсуждая текущие дела. А израильтяне, даже спешащие куда-то, обязательно остановятся, чтобы рассказать свою занимательную историю или просто вспомнить какого-то своего давнего знакомого или родственника, который как потом выясняется в процессе беседы, оказывается, живет именно в вашем городе.

Духов бояться — в степь не ходить

Шук - это то, что по-настоящему называется шумным, ярким и пестрым восточным базаром, где: множество всевозможных изделий ручной работы, сувениров, товаров для дома, бесконечный людской водоворот, изобилие всевозможных явств, морепродуктов, фруктов и овощей. К примеру, в Тель-Авиве самый крупный рынок – Кармель, который тянется вдоль набережной от площади Маген Давид до автовокзала Кармелит и целиком занимает одноименную улицу – Кармель. Нельзя сказать, что на рынке самые низкие цены в городе. Но сезонные фрукты и овощи все же дешевле, чем в супермаркетах, да и выбор здесь не в пример больше.

Пища для сердца и тела

История Израиля уходит корнями в глубокую древность. Именно поэтому в этой стране есть что посмотреть. Но, как говорят местные жители, в разговоре с туристами, Израиль начинается с Иерусалима. Именно эти места считаются туристской Меккой. Здесь расположены: Стена Плача и храм Гроба Господня, Гефсиманский сад, где, согласно легенде, молился Иисус в свою последнюю ночь на воле, а также символ страны для всех иудеев - гора Сион. Совсем рядом на Храмовой горе находятся самые главные святыни мусульман - мечеть Аль-Акса и мечеть Купол Скалы. Считается, что именно в этом месте пророк Мухаммед встретил трех пророков и вознесся в небо.

Кстати, в отличие от мусульманских святынь, на то, чтобы посмотреть на места паломничества христиан всего мира нет никаких запретов. А вот попасть в мечеть Купол Скалы совсем не просто. Местные служители устраивают настоящий экзамен на знание сур из Корана тем, кто на их взгляд не является или не выглядит истинно верующим. Ярко блестящий на солнце золотой купол мечети виден издалека. Именно в Куполе Скалы хранятся отпечаток ноги и три волоска пророка. Поклонение мусульманами этим святыням не удивительно. Во многих храмах мира люди поклоняются чему-то священному. Например, в Тайланде в храме Ват Прахат Дой Сутхеп верующие преклоняют колени перед мощами Будды. Но, возвращаясь в Купол Скалы, стоит отметить, что здесь также находится часть скалы, с которой, согласно древнему преданию, пророк Мухаммед совершил «прыжок в небо», а сама скала считается камнем мироздания.

Вообще, старый город Иерусалим совсем небольшой. Его площадь всего 1 кв. км, а длина выстроенных вокруг него стен – 4 км. Одной из важных христианских святынь Старого города является крестный путь Иисуса Христа - Виа Долороза, протянувшийся от Львиных ворот Старого города до Голгофы. Путь начинается в Мусульманском квартале и заканчивается в храме Гроба Господня.

Еще одним небольшим, но удивительным местом для туриста является Гефсиманский сад, раскинувшийся у подножья Маслиничной горы, недалеко от долины Кедрон. Этот сад известен тем, что, согласно преданиям, именно здесь под древними оливами молился Иисус в ночь перед распятием и собрались апостолы после Тайной Вечери.

Автобусом от музея до уникального моря

Богат Иерусалим и множеством других не менее интересных и значимых достопримечательностей. На горе Памяти в Иерусалиме построен Мемориальный комплекс жертв холокоста – Яд Вашем. Более 50 лет сотрудники комплекса собирают имена жертв, систематизируют документы и свидетельства, проводят научные исследования и занимаются учебно-воспитательной работой. Кажется, что здесь даже воздух в комплексе пропитан скорбью.

В древнем городе расположен и крупнейший в стране музей археологии и искусства. Здесь собрано более 500 тысяч экспонатов, от доисторических времен до дня сегодняшнего. В этом музее хранятся известные пергаментные и папирусные Свитки Мертвого моря, или как их еще иначе называют кумранские манускрипты. Это одна из самых значимых археологических находок последнего столетия. На большинстве свитков записаны библейские тексты (книга Второзакония, книга Еноха, Книга Бытия и др).

Кстати, до самого Мертвого моря от Иерусалима по нашим казахстанским меркам, не так уж и далеко. Чуть более 100 км. Добраться до уникального водоема можно на автобусе. Надо отметить, что автобусы в Израиле самый распространенный вид транспорта, поскольку автобусные маршруты связывают абсолютно все населенные пункты в стране. Не ходят автобусы только в шаббат – с вечера пятницы и до вечера субботы. Но тогда желающие всегда могут воспользоваться такси или взять авто в аренду. Стоит отметить, что даже однодневные туры на самое соленое море в мире (где содержится 33% соли) очень популярны в Израиле. А о лечебных свойствах воды и грязи Мертвого моря ходят легенды.

В заключение отмечу, что можно очень много и долго рассказывать об этой удивительной стране, подробно останавливаясь на занимательных моментах. Но на самом деле этого мало. Гораздо лучше хотя бы один раз съездить в Израиль и вернуться с ворохом ярких и незабываемых впечатлений.