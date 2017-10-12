В Алматы запустят первый туристский электроавтобус

Управление туризма и внешних связей города Алматы и Туристский информационный центр Visit Almaty запустят впервые туристский электроавтобус по 2 маршрутам. Первые три дня с 13 по 15 октября любой желающий сможет проехать на электроавтобусе бесплатно.

Продолжительность каждого маршрута – 2 часа. За это время гости города увидят все ключевые места Алматы.

Вместимость электроавтобуса составляет порядка 45 посадочных мест и более 60 стоячих, а также имеется оборудованное пространство для людей с ограниченными возможностями. Это значит, что каждый день услугой смогут воспользоваться до 200 человек.

Стоимость билетов на экскурсии на казахском, русском и английском языках составляет 1000 тенге для льготной категории граждан (школьники и пенсионеры) и 1500 тенге для взрослых. Турист, купивший билет на маршрут 1, может впоследствии пересесть на маршрут 2 без приобретения второго билета, при условии наличия свободных мест.

Проект экскурсий на электроавтобусе реализован в рамках программы развития «Алматы-2020» и в целях улучшения и расширения предоставляемых услуг для туристов города. Данная инициатива является частью плана по продвижению имиджа города Алматы и идеи экологически чистого транспорта.

Путешествие на Земле Обетованной

Автобусная экскурсия станет дополнением к пешеходным зонам улиц Жибек Жолы, Панфилова и площади «Астана». Это даст возможность туристам самостоятельно формировать комфортный тур по городу и получать благоприятное впечатление от пребывания в Казахстане.

Маршрут 1 по продолжительности составляет 2 часа 8 минут и берет свое начало с парковочной зоны Центрального государственного цирка (рядом со станцией метро «Театр им. Ауэзова») с последующими тремя остановками по следующему пути: проспект Абая - проспект Достык – площадь Республики – Площадь «Астана» - Парк культуры и отдыха – ледовый каток «Медео». По этому маршруту электроавтобус будет совершать ежедневно рейс с 10:00 до 14:00 часов.

Маршрут 2 по продолжительности составляет 2 часа 4 минуты. Электроавтобус стартует с парковочной зоны Центрального государственного цирка (рядом со станцией метро «Театр им. Ауэзова») с тремя остановками и проходит по пути: проспект Абая – проспект Достык - площадь Республики – Парк культуры и отдыха – проспект аль-Фараби – Центр ремесленников. По этому маршруту электроавтобус будет совершать ежедневно рейс с 15:00 до 19:00 часов.

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Справка

Туристский информационный центр г. Алматы (Visit Almaty) создан в 2012 году. В 2017 году Центр реорганизован в соответствии с международными стандартами DMO (destination management organization). Одним из приоритетных направлений Visit Almaty является сбор и распространение информации с целью продвижения туристического потенциала города Алматы в Казахстане и за рубежом.