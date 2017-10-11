10 млрд тенге докапитализируют в Фонд гарантирования жилищного строительства

В 2017 году Фонд гарантирования жилищного строительства будет докапитолизирован на 10 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Даурен Онаев на брифинге в СЦК.

Даурен Онаев напомнил, что в прошлом году из республиканского бюджета Фонд гарантирования жилищного строительства был прокапитализирован на 10 млрд тенге.

«Это было параллельно со вступлением в силу Закона «О долевом участии в жилищном строительстве». До конца текущего года предусмотрено также в республиканском бюджете на 2017 год докапитализация фонда гарантирования еще на 10 млрд тенге», - уточнил председатель правления фонда, добавив, что этой суммы достаточно для того, чтобы фонд был устойчивым.

«Мы считаем, эта сумма достаточна для платежеспособности и устойчивости и надежности. То есть, предъявляя определенные требования к застройщику, мы должны понимать, что мы и сами должны быть достаточно крепкими и надежными», - добавил спикер.

Он также объяснил, при каких ситуациях при долевом строительстве наступает гарантийный случай. По словам председателя правления фонда, существуют три причины, при которых наступает гарантийный случай, когда фонд становится управляющим по проекту.

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«Если застройщик или допустит нецелевое использование, или обанкротится, или нарушит сроки ввода в эксплуатацию – вот эти три причины. Мы застройщика полностью отодвигаем от процесса, и становимся управляющими по этому объекту. Мы забираем в доверительное управление уполномоченную компанию, то есть проектное ТОО, которое занимается вот этим проектом и дофинансируем на ту сумму, которой не хватает с учетом имеющихся сумм самого застройщика и сумм, которые он привлек со стороны дольщиков. Мы следим за сохранностью этих средств вплоть до последнего тенге. Мы подотчетны перед дольщиками. В этом случае мы будем полностью раскрывать все действия, на еженедельной основе размещать информацию по ходу строительства и выделению средств и того, как они используются», - цитирует МИА «Казинформ» Даурена Онаева.

Далее, по его словам, фонд обеспечивает завершение строительства проблемного объекта и передачу квартир дольщикам.

«После этого мы в рамках закона уже разбираемся с застройщиком сами, уже дольщики здесь не будут вовлечены. Мы застройщику можем предъявить по тем суммам, которые мы за него внесли и вправе как доверительные управляющие реализовывать те квартиры, которые остались свободными и за счет этого возмещать наши затраты», - заключил Даурен Онаев.

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