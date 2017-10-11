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10 млрд тенге докапитализируют в Фонд гарантирования жилищного строительства

11.10.2017 12:26   709   0

В 2017 году Фонд гарантирования жилищного строительства будет докапитолизирован на 10 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Даурен Онаев на брифинге в СЦК.

Даурен Онаев напомнил, что в прошлом году из республиканского бюджета Фонд  гарантирования жилищного строительства был прокапитализирован на 10 млрд тенге.

«Это было параллельно со вступлением в силу Закона «О долевом участии в жилищном строительстве». До конца текущего года предусмотрено также в республиканском бюджете на 2017 год докапитализация фонда гарантирования еще на 10 млрд тенге», - уточнил председатель правления фонда, добавив, что этой суммы достаточно для того, чтобы фонд был устойчивым.

«Мы считаем, эта сумма достаточна для платежеспособности и устойчивости и надежности. То есть, предъявляя определенные требования к застройщику, мы должны понимать, что мы и сами должны быть достаточно крепкими и надежными», - добавил спикер.

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Он также объяснил, при каких ситуациях при долевом строительстве наступает гарантийный случай. По словам председателя правления фонда, существуют три причины, при которых наступает гарантийный случай, когда фонд становится управляющим по проекту.

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«Если застройщик или допустит нецелевое использование, или обанкротится, или нарушит сроки ввода в эксплуатацию – вот эти три причины. Мы застройщика полностью отодвигаем от процесса, и становимся управляющими по этому объекту. Мы забираем в доверительное управление уполномоченную компанию, то есть проектное ТОО, которое занимается вот этим проектом и дофинансируем  на ту сумму, которой не хватает с учетом имеющихся сумм самого застройщика и сумм, которые он привлек со стороны дольщиков. Мы следим за сохранностью этих средств вплоть до последнего тенге. Мы подотчетны перед дольщиками. В  этом случае мы будем полностью раскрывать все действия, на еженедельной основе размещать информацию по ходу строительства и выделению средств и того, как они используются», - цитирует МИА «Казинформ» Даурена Онаева.

Далее, по его словам, фонд  обеспечивает завершение строительства проблемного объекта и передачу квартир дольщикам.

«После этого мы в рамках закона уже разбираемся с застройщиком сами, уже дольщики здесь не будут вовлечены. Мы застройщику можем предъявить по тем суммам, которые мы за него внесли и вправе как доверительные управляющие реализовывать те квартиры, которые остались свободными и за счет этого возмещать наши затраты», - заключил Даурен Онаев.  

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