118 млрд тенге выделит государство на строительство общежитий для студентов

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о запланированной к выделению для строительства общежитий сумме.

«Это только предварительные финансовые расчеты, где-то порядка 118 млрд в течение 10 лет будет выделено. Поэтапно. То есть это не такой большой бюджет. Мы предполагаем с 2019 года порядка 100 млн тенге и потом пойдет по нарастающей. Самый большой пик у нас приходится на 2022-2026 годы. За этот период по 15 млрд тенге будут выделяться на общежития», - отметила Бибигуль Асылова.

По словам спикера, обеспечением надлежащего качества уже существующих студенческих общежитий будут заниматься сами вузы.

«Что касается действующего жилищного фонда, конечно, по мере финансовых возможностей самих вузов, они проводят ремонт. Государство платит за студентов, студенты платят за себя - средства консолидируются в самом вузе и вуз уже как самостоятельный субъект решает те или иные вопросы и по учебным лабораториям, и по общежитиям», - отметила представитель МОН.

Сегодня 204 тыс. из 530 тыс. казахстанских студентов нуждаются в аренде жилья для того, чтобы обучаться в вузах.

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«На сегодняшний день из более 530 тыс. обучающихся в высших учебных заведениях страны иногородние студенты составляют 204 тыс. Это означает, что 38% всех студентов потенциально нуждаются в решении жилищного вопроса на период обучения. На сегодняшний день часть из них в зависимости от финансовых возможностей проживают в арендованных помещениях, часть – в общежитиях. Безусловно, некоторые преимущественно государственные вузы не могут обеспечить всех желающих местами в общежитиях в силу количества студентов и проектных мощностей своих общежитий», - сказала она на пресс-конференции 15 марта.

«Увеличение количества образовательных грантов, которые также реализуются в рамках 5 социальных инициатив президента, будет способствовать росту количества обучающихся в вузах страны, школах, соответственно, повлечет за собой дополнительную потребность в местах в общежитиях. Именно поэтому главой государства поручено до конца 2022 года обеспечить новых 75 тыс. мест в студенческих общежитиях. Это позволит полностью решить вопрос дефицита мест с учетом потребности и роста в ближайшие годы», - добавила Бибигуль Асылова.

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Только в Алматы, отметила она, студенты нуждаются в 25 тыс. местах в общежитиях. Схема, при которой застройщик будет строить общежитие, получив кредит под соглашение, гарантированное АО «Финансовый центр», позволит государству сэкономить деньги.

Стоит отметить, ранее вице-министр сообщала, что в жилье нуждаются порядка 40% всех казахстанских студентов. Для решения данной проблемы, в рамках пяти социальных инициатив Президента РК будут построены новые общежития по всей стране.