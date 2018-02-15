180 млрд тенге вложат иностранные инвесторы в строительство БАКАД

Концессионное соглашение о строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) подписано с турецкими и южно-корейскими инвесторами – SK и Korea Expressway Corporation. Об этом сообщил советник по инвестициям посольства Казахстана в Южной Корее Олжас Раев на своей официальной странице в Facebook.

«В 2018 году начнется строительство БАКАД. Предполагается, что ввод дороги в эксплуатацию значительно улучшит экологическую ситуацию в Алматы, избавив город от многокилометровых пробок», - написал он на своей официальной странице в Facebook.

Как известно, в декабре 2017 года, глава МИР РК Женис Касымбек сообщил, что инвесторы из Турции и Кореи готовы вложить в проект 180 млрд тенге.

«Было порядка 10 различных иностранных консорциумов. После осталось пять, потом было три. И вот наиболее хорошие условия определились – турецко-южно-корейский консорциум. Этот консорциум имеет опыт строительства крупных проектов, намного больше, чем БАКАД», – уточнил Женис Касымбек.

В строительстве БАКАД примут участие такие компании как: Korea Expressway Corporation и SK Group.

В 2017 году 110 тысяч заемщиков допустили дефолт первых трех платежей по кредитам

Отметим, протяжённость будущей трассы – 66 км, она пройдёт по территории трёх районов Алматинской области: Карасайского, Илийского и Талгарского. Предполагается, что это будет шестиполосный автобан с разрешённой скоростью 140 км/ч, его маршрут пересечёт 19 автомобильных и две железные дороги. На всём протяжении БАКАД планируется построить семь транспортных развязок, 13 мостов-путепроводов.

Справка:

Korea Expressway Corporation – компания, управляющая платными автодорогами в Южной Корее. Подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области автодорожного строительства и внедрения новых технологий с «Казавтожолом» в 2016 году.

SK Group – южно-корейский многопрофильный холдинг, второй по величине в стране.