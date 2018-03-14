Kcell и Банк Астаны отчитались за 2017 год

Представительский список акций индекса KASE состоит всего из 8 эмитентов, удовлетворяющих критериям формирования данного индекса.

Несмотря на небольшое количество компаний, входящих в список индекса, доля сделок купли-продажи, проведенная по ним, составила 18,2% от совокупных объемов торгов на рынке акций за 2017 год.

Объем сделок по акциям в декабре 2017 года, входящим в представительский список индекса KASE, составил 1 036,6 млн тг. Годом ранее объем сделок составил всего 97,4 млн тг. Капитализация индекса на 13 марта составила 4 664,5 млрд тг.

Значение индекса находится в 14,16 пунктах от 52-недельного максимума и в 463,83 пунктах от исторического максимума, установленного в июле 2007 года. Значение индекса KASE на 13 марта 2018 года - 2412,34 пункта.

Учитывая значимость индекса KASE, и соответственно, эмитентов, входящих в его представительский список, следует внимательно следить за их финансовым состоянием.

Первыми из «голубых фишек» за 2017 год отчитались 2 компании - представитель банковского сектора Банк Астаны, и один из крупнейших телекоммуникационных гигантов отечественного рынка - Kcell.

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Несмотря на то, что банковский сектор завершил 2017 год в минусе (чистый убыток составил 18,7 млрд тг), Банк Астаны смог заработать на чистых процентных доходах в 2017 году 15 млрд тг (+111,3% по отношению к 2016), а на чистых комиссионных доходах - 1,3 млрд тг (-18,7% по отношению к 2016). При этом чистая прибыль в 2017 составила 1,5 млрд тг, что на 79,1% больше, чем годом ранее.

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов (КСПДР) - 1,8. Годом ранее - 1,4. Рост данного коэффициента говорит об эффективности менеджмента банка и способности получать прибыль от основной деятельности банка.

На фоне общего сокращения активов в банковском секторе на 5,2% за год, активы банка также сократились на 5,8%, составив 340,1 млрд тг. Однако капитал за год вырос до 48,6 млрд тг (+53,3% при совокупном приросте капитала БВУ на 8,7%).

В структуре активов не произошло особых изменений. Отношение ссудного портфеля к активам составило 50%, годом ранее - 50,3%. При этом ссудный портфель сократился на 11,8 млрд тг, до 169,9 млрд тг (-6,5%).

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Рентабельность банка также выросла вслед за чистой прибылью. Коэффициент рентабельности активов (ROA) - 0,46% (годовой прирост 0,22 п.п.). Коэффициент рентабельности капитала (ROE) - 3,2% (годовой прирост 0,47 п.п.).

Финансовая устойчивость банка также показывает положительную динамику. Один из основных мультипликаторов левериджа - debt ratio - в 2017 году составил 0,86 (годом ранее 0,91), что свидетельствует о сокращении долговой нагрузки на банк. В целом по банковскому сектору значение данного мультипликатора - 0,87.

Еще один мультипликатор, оценивающий леверидж банка - D/E (debt to equity ratio). Показатель коэффициента за 2017 год - 5,99 (годом ранее 10,38). Существенное сокращение показателя коэффициента говорит о снижении рисков банка по отношению к его капиталу.

Из сектора телекоммуникаций первым аудиторский отчет о финансовом положении за 2017 год опубликовал мобильный оператор Kcell.

В целом число абонентов сотовой связи в декабре 2017 составило 26 млн ед., что на 1 млн больше чем за аналогичный период предыдущего года - 25 млн ед. Прирост составил 4,2%*.

Несмотря на рост абонентов сотовой связи, данный факт не сильно повлиял на доходы Kcell. Выручка составила 147,2 млрд тг (годом ранее 147 млрд тг). При этом чистая прибыль сократилась с 16,7 млрд тг до 13,4 млрд тг (-19,8%). Показатель EBIDTA (earnings before interest taxes depreciation and amortization) также немного сократился - до 57,3 млрд тг (годом ранее 58 млрд тг).

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Чистая прибыль на одну акцию (EPS) в 2017 году составила 67,17 тг, в 2016 прибыль на одну акцию составляла 83,42 тг.

*сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды

Компания ежегодно выплачивает дивиденды, но из-за сокращающейся чистой прибыли сумма выплат по дивидендам также сокращается. В 2017 году Kcell общим собранием акционеров решил выплатить 86,9% от чистого дохода в виде дивидендов, сумма выплаты составила 11,7 млрд тг, что на 49,8% меньше, чем годом ранее (сумма дивидендной выплаты за 2016 год - 23,3 млрд тг).

Дивидендная доходность на одну акцию (Dividend Yield) также сократилась в 2017 году с 5,3% до 4,2% (для расчета использовалась среднегодовая цена одной акций).

Акции компании на KASE c октября 2017 года находятся в длительном рэнже. Коррекция от предыдущего локального максимума составила 15,8%. При этом за год цена акции выросла на 60,7% с 1110 тг до 1784 тг шт.

Чистый долг (Net Debt) оператора сотовой связи растет из года в год, и за 2017 год составил 57,8 млрд тг. Годом ранее данный показатель был равен 56,9 млрд тг. Прирост чистого долга - 1,6%.

Один из важнейших коэффициентов долговой нагрузки - отношение чистого долга к EBIDTA (Net Debt/EBIDTA) - составил 1,06 по итогам 2017 года. В 2016 году Net Debt/EBIDTA - 1,03. Данный коэффициент ценен тем, что он не подвержен такой волатильности, как чистая прибыль и очищен от влияния амортизации. Увеличение коэффициента говорит о том, что компания подвергается большей долговой нагрузке, что может повлечь проблемы с погашением долгов.

Однако коэффициент Net Debt/EBIDTA у Kcell находится в комфортных границах для эффективной деятельности компании, что свидетельствует о грамотном риск-менеджменте.