200 млн долларов инвестировала Польша в Казахстан за последние 10 лет

Инвестиции из Польши в Казахстан за последние 10 лет составили около 200 млн долларов, товарооборот по итогам 2016 года – 783 млн долларов. Об этом в ходе казахстанско-польского бизнес-форума сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров.

«Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономических отношений с Польшей. Наша встреча – свидетельство обоюдного интереса. Если говорить о статистике, то инвестиции из Польши в Казахстан за последние 10 лет составили около 200 млн долларов, товарооборот по итогам 2016 года – 783 млн долларов. У нас действует порядка 115 совместных предприятий», - цитирует BNews.kz Ерлана Хаирова.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан в сотрудничестве с Польшей делает акцент на несколько направлений.

«В первую очередь – взаимная торговля, активизация инвестиционного сотрудничества и создания совместных предприятий, развитие транспортно-логистического сотрудничества», - отметил Ерлан Хаиров.

По этим и другим направлениям сегодня в ходе форума состоялось подписание 10 меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Польши.

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Сегодня в рамках встречи глав государств Казахстана и Польши были обсуждены вопросы, касающиеся двухсторонних отношений, региональной и международной политики, будущее экономического сотрудничества двух стран.

Как сообщалось ранее, Нурсултан Назарбаев предложил президенту Польши ввести безвизовый режим для казахстанцев.

«Мы готовы помогать друг другу также в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот. Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами, этого же мы просим у польской стороны», - отметил Нурсултан Назарбаев во время заявления для прессы по итогам переговоров в Акорде.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил Президенту Польши остаться на более продолжительный срок в Казахстане.

«Мы придаём большое значение развитию всех видов туризма: от делового до экологического и духовного. Принята соответствующая концепция развития туристской отрасли. Я думаю, что Казахстан в этом плане неизвестная страна. Здесь такие красоты, которые в мире никто не видел. Я господина Президент просил на подольше приехать, посмотреть, самому поездить», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая в ходе казахстанско-польского бизнес-форума в Астане.

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Он также отметил, что на территории Казахстана от Каспийского моря до границы с Китаем и с юга на север имеются все природные зоны: горы, предгорья, степи (совсем неплодородные и пшеничные), леса.